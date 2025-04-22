Класичні стрижки, які завжди в моді — перевірені роками

Дівчині роблять стрижку. Фото: Freepik

Є зачіски, які пережили вже десятки трендів і залишаються улюбленими. Це ті стрижки, які мають класний вигляд завжди — навіть якщо у вас немає часу на укладку. Вони прості, зручні й додають стилю без зайвого клопоту. І що найкраще — не треба щодня проводити ранки з феном або щоразу поспішати до майстра.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Боб

Це як улюблене маленьке чорне плаття, що ніколи не підведе. Класика, яка пасує всім. Від знаменитих редакторів модних журналів до актрис на червоних доріжках — боб завжди у грі. Його можна зробити ідеально рівним, трохи хвилястим або з легким безладом — тут усе залежить від настрою. Єдине, що потрібно пам’ятати — раз на місяць оновлювати стрижку, аби вона тримала форму. Але результат вартий кожної хвилини.

Стрижка боб. Фото з Instagram

Багатошарова стрижка

Якщо хочете залишити довжину, але додати волоссю легкості, то це саме те, що треба. Таке волосся має обʼємний, рухливий вигляд, ніби живе своїм життям — без обов’язкової ідеальної укладки. Стрижка чудово пасує дівчатам із густим волоссям. А от для тонкого волосся не найкращий варіант, бо може втратити обʼєм. Цю стрижку обожнюють зірки — Дженніфер Еністон, Бейонсе, Розі Гантінгтон-Вайтлі. І є за що.

Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Пікcі

Це ідеальний варіант для сміливих. Піксі — коротка стрижка, яка одразу привертає увагу. А головне, що укладання займає буквально 5 хвилин: трішки гелю або мусу і готово. Але є один нюанс — треба стежити за шкірою голови, бо стайлінг-засоби можуть накопичуватись. Якщо шукаєте легкий спосіб мати яскравий вигляд, це воно.

Стрижка піксі. Фото з Instagram

Ось такі вони — стрижки, які залишаються з нами надовго. Вони прості, практичні й завжди мають такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з салону.

Раніше ми писали про те, чому каскад підходить не усім.

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