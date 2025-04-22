Класичні стрижки, які завжди в моді — перевірені роками

Безпрограшні стрижки — класика, яка пасує кожній
Є зачіски, які пережили вже десятки трендів і залишаються улюбленими. Це ті стрижки, які мають класний вигляд завжди — навіть якщо у вас немає часу на укладку. Вони прості, зручні й додають стилю без зайвого клопоту. І що найкраще — не треба щодня проводити ранки з феном або щоразу поспішати до майстра.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Стрижки, що завжди актуальні
Боб
Це як улюблене маленьке чорне плаття, що ніколи не підведе. Класика, яка пасує всім. Від знаменитих редакторів модних журналів до актрис на червоних доріжках — боб завжди у грі. Його можна зробити ідеально рівним, трохи хвилястим або з легким безладом — тут усе залежить від настрою. Єдине, що потрібно пам’ятати — раз на місяць оновлювати стрижку, аби вона тримала форму. Але результат вартий кожної хвилини.
Багатошарова стрижка
Якщо хочете залишити довжину, але додати волоссю легкості, то це саме те, що треба. Таке волосся має обʼємний, рухливий вигляд, ніби живе своїм життям — без обов’язкової ідеальної укладки. Стрижка чудово пасує дівчатам із густим волоссям. А от для тонкого волосся не найкращий варіант, бо може втратити обʼєм. Цю стрижку обожнюють зірки — Дженніфер Еністон, Бейонсе, Розі Гантінгтон-Вайтлі. І є за що.
Пікcі
Це ідеальний варіант для сміливих. Піксі — коротка стрижка, яка одразу привертає увагу. А головне, що укладання займає буквально 5 хвилин: трішки гелю або мусу і готово. Але є один нюанс — треба стежити за шкірою голови, бо стайлінг-засоби можуть накопичуватись. Якщо шукаєте легкий спосіб мати яскравий вигляд, це воно.
Ось такі вони — стрижки, які залишаються з нами надовго. Вони прості, практичні й завжди мають такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з салону.
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