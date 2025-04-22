Классические стрижки, которые всегда в моде — проверенные годами

Девушке делают стрижку. Фото: Freepik

Есть прически, которые пережили уже десятки трендов и остаются любимыми. Это те стрижки, которые выглядят классно всегда — даже если у вас нет времени на укладку. Они просты, удобны и добавляют стиля без лишних хлопот. И что самое лучшее — не надо каждый день проводить все утро с феном или каждый раз спешить к мастеру.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Стрижки, которые всегда актуальны

Боб

Это как любимое маленькое черное платье, которое никогда не подведет. Классика, которая подходит всем. От знаменитых редакторов модных журналов до актрис на красных дорожках — боб всегда в игре. Его можно сделать идеально ровным, немного волнистым или с легким беспорядком — тут все зависит от настроения. Единственное, что нужно помнить — раз в месяц обновлять стрижку, чтобы она держала форму. Но результат стоит каждой минуты.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Многослойная стрижка

Если хотите оставить длину, но добавить волосам легкости, то это именно то, что нужно. Такие волосы выглядят объемными, подвижными, будто живут своей жизнью — без обязательной идеальной укладки. Стрижка прекрасно подходит девушкам с густыми волосами. А вот для тонких волос не лучший вариант, потому что может потерять объем. Эту стрижку обожают звезды — Дженнифер Энистон, Бейонсе, Рози Хантингтон-Уайтли. И есть за что.

Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Пикси

Это идеальный вариант для смелых. Пикси — короткая стрижка, которая сразу привлекает внимание. А главное, что укладка занимает буквально 5 минут: немного геля или мусса и готово. Но есть один нюанс — надо следить за кожей головы, потому что стайлинг-средства могут накапливаться. Если ищете легкий способ выглядеть ярко, это оно.

Стрижка пикси. Фото из Instagram

Вот такие они — стрижки, которые остаются с нами надолго. Они простые, практичные и всегда выглядят так, будто вы только что вышли из салона.

Ранее мы писали о том, почему каскад подходит не всем.

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