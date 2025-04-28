Лучшая стрижка для женщин после 40 - что советуют стилисты

Стильная стрижка. Фото: Freepik

В 2025 году среди женщин за 40 стал модным мягкий боб с легкими прядями и удлиненной челкой. Даже популярные ранее каскад и пикси отошли на второй план. И это понятно — такая стрижка подходит почти всем, освежает лицо и не требует сложной укладки. Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть ухоженно без лишних усилий.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему мягкий боб — хорошая идея

Благодаря этой прическе волосы выглядят более объемными и густыми. Челка прикрывает лоб и зону возле глаз, скрывая морщины. При этом даже седина выглядит стильно. Не надо ее прятать. Легкое окрашивание или мелирование сделают седину красивой и ухоженной.

Кроме этого, челка смягчает черты лица и подчеркивает взгляд. Она может быть прямой или косой — как больше нравится. А главное минимум усилий для укладки — высушить феном и все готово. Волосы сами ложатся в красивую форму.

Стильная женщина. Фото из Instagram

Как ухаживать за стрижкой

Раз в 3 месяца стоит подравнивать форму, чтобы стрижка выглядела аккуратно;

пользуйтесь термозащитой, когда сушите или укладываете волосы;

чтобы добавить немного объема, можно использовать спрей с морской солью;

не забывайте о питательных масках или бальзамах для мягкости и блеска;

выбирайте расческу с широкими зубцами, чтобы не ломать волосы.

Красивая женщина. Фото из Instagram

Мягкий боб — это просто, красиво и удобно. Идеальный выбор для современных женщин.

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