Лучшая стрижка для женщин после 40 - что советуют стилисты

Какую стрижку выбрать женщинам за 40 — каскад давно в прошлом
В 2025 году среди женщин за 40 стал модным мягкий боб с легкими прядями и удлиненной челкой. Даже популярные ранее каскад и пикси отошли на второй план. И это понятно — такая стрижка подходит почти всем, освежает лицо и не требует сложной укладки. Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть ухоженно без лишних усилий.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему мягкий боб — хорошая идея
Благодаря этой прическе волосы выглядят более объемными и густыми. Челка прикрывает лоб и зону возле глаз, скрывая морщины. При этом даже седина выглядит стильно. Не надо ее прятать. Легкое окрашивание или мелирование сделают седину красивой и ухоженной.
Кроме этого, челка смягчает черты лица и подчеркивает взгляд. Она может быть прямой или косой — как больше нравится. А главное минимум усилий для укладки — высушить феном и все готово. Волосы сами ложатся в красивую форму.
Как ухаживать за стрижкой
- Раз в 3 месяца стоит подравнивать форму, чтобы стрижка выглядела аккуратно;
- пользуйтесь термозащитой, когда сушите или укладываете волосы;
- чтобы добавить немного объема, можно использовать спрей с морской солью;
- не забывайте о питательных масках или бальзамах для мягкости и блеска;
- выбирайте расческу с широкими зубцами, чтобы не ломать волосы.
Мягкий боб — это просто, красиво и удобно. Идеальный выбор для современных женщин.
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