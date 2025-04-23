Стрижки, які не потребують укладки — ідеальні для короткого волосся

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Короткі стрижки, які мають кілька шарів, — це справжній порятунок для літа. Вони не просто освіжають образ, а буквально перезавантажують настрій, додаючи впевненості й легкості. Літо 2025 обіцяє бути гарячим не лише через температуру, а й завдяки трендам, які вже заполонили серця модниць. І якщо хочеться змін, але без зайвих зусиль — ці варіанти саме те, що треба.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Біксі — коли не можеш вибрати між бобом і піксі

Є такі дні, коли душа прагне змін, але не кардинальних. Біксі — ідеальне рішення, якщо хочеться і коротко, і з характером. Це щось середнє між зухвалим піксі та класичним бобом, що вже кілька сезонів поспіль тримається в топах. Тому що пасує майже всім.

Завдяки легкій багатошаровості волосся тримає форму саме собою — не треба щодня чаклувати з феном чи праскою. А якщо локони тонкі, то ця стрижка створює той самий об’єм, про який зазвичай тільки мріють.

Біксі. Фото з Instagram

Текстурований боб — рятівник для тонкого волосся

Якщо волосся здається трохи втомленим, не тримає об’єму й має плоский вигляд, текстурований боб може створити справжню магію. Його секрет у шарах, які додають волоссю густоти й руху. Стрижка буквально "піднімає" локони, роблячи їх візуально щільнішими та живішими. Ідеально для тих, хто не хоче проводити години біля дзеркала, але мріє про стильний вигляд.

Текстурований боб. Фото з Instagram

В цілому, весна-літо — це найкращий час для експериментів. А короткі багатошарові стрижки ідеальний спосіб освіжити образ, не втрачаючи себе. Тож сміливо пробуйте щось нове.

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