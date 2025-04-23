Стрижки, не требующие укладки — идеальные для коротких волос

Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Короткие стрижки, которые имеют несколько слоев, — это настоящее спасение для лета. Они не просто освежают образ, а буквально перезагружают настроение, добавляя уверенности и легкости. Лето 2025 обещает быть горячим не только из-за температуры, но и благодаря трендам, которые уже заполонили сердца модниц. И если хочется перемен, но без лишних усилий — эти варианты именно то, что надо.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Бикси — когда не можешь выбрать между бобом и пикси

Есть такие дни, когда душа жаждет перемен, но не кардинальных. Бикси — идеальное решение, если хочется и коротко, и с характером. Это нечто среднее между дерзким пикси и классическим бобом, который уже несколько сезонов подряд держится в топах. Потому что подходит почти всем.

Благодаря легкой многослойности волосы держат форму сами по себе — не надо каждый день колдовать с феном или утюжком. А если локоны тонкие, то эта стрижка создает тот самый объем, о котором обычно только мечтают.

Бикси. Фото из Instagram

Текстурированный боб — спаситель для тонких волос

Если волосы кажутся немного уставшими, не держат объема и выглядят плоскими, текстурированный боб может сотворить настоящую магию. Его секрет в слоях, которые добавляют волосам густоты и движения. Стрижка буквально "поднимает" локоны, делая их визуально плотнее и живее. Идеально для тех, кто не хочет проводить часы у зеркала, но мечтает о стильном виде.

Текстурированный боб. Фото из Instagram

В целом, весна-лето — это лучшее время для экспериментов. А короткие многослойные стрижки идеальный способ освежить образ, не теряя себя. Так что смело пробуйте что-то новое.

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