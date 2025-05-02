Стрижка під ваш тип волосся — як обрати ідеальний варіант

Дівчина з гарно укладеним волоссям. Фото: Freepik

Щоб зачіска не просто була "модною", а дійсно личила, варто дивитися не лише на тренди, а й на своє волосся. У кожного воно різне — хтось має розкішну густу шевелюру, інші — тонкі, але слухняні пасма, а є ще й неслухняні кучері. І до кожного типу волосся потрібен свій підхід.

Про це пише Vogue.

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Для густого волосся найкраще підходять стрижки з м’якими переходами. Уявіть: верх волосся рівний, а кінчики мають об’єм — красиво, правда? Такі варіанти трохи "полегшують" шевелюру і роблять її більш рухливою. Особливо це актуально, якщо волосся важке й пряме.

Густе волосся. Фото з Instagram

Тонке і пряме волосся любить простоту. Усі ці шаруваті стрижки тільки погіршують ситуацію, адже волосся здається ще тоншим. Тому ідеальний варіант — рівна довжина. А щоб не було нудно, можна додати довгий чубчик або внутрішні легенькі шари, які дадуть трішки об'єму біля коренів. І головне менше часу займає укладка.

Стрижка на тонке волосся. Фото з Instagram

Кучеряве або хвилясте волосся просить об’єму. І тут без шарів не обійтись, але вже не ледь помітних, а добре виражених. Це допомагає завиткам красиво лягати, а не плутатись один з одним. І ще один плюс — можна експериментувати з чубчиком. Але важливо уникати чітких ліній, бо на хвилястому волоссі вони мають неприродний вигляд.

Кучеряве волосся. Фото з Instagram

Довге волосся та чубчик — комбінація, що завжди працює. Curtain bangs, короткий прямий чубчик чи м’який френч — усе залежить від форми обличчя і настрою. Довжина дозволяє експериментувати.

Чубчик. Фото з Instagram

А сам чубчик не тільки додає родзинку, а й "оживляє" образ, навіть коли волосся зібране. Як каже стилістка Марія Барас, довге волосся "витягує" будь-яку форму чубчика — головне, щоб вона підходила саме вам.

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