Стрижка под ваш тип волос — как выбрать идеальный вариант

Девушка с красиво уложенными волосами. Фото: Freepik

Чтобы прическа не просто была "модной", а действительно подходила, стоит смотреть не только на тренды, но и на свои волосы. У каждого они разные — кто-то имеет роскошную густую шевелюру, другие — тонкие, но послушные пряди, а есть еще и непослушные кудри. И к каждому типу волос нужен свой подход.

Об этом пишет Vogue.

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Для густых волос лучше всего подходят стрижки с мягкими переходами. Представьте: верх волос ровный, а кончики имеют объем — красиво, правда? Такие варианты немного "облегчают" шевелюру и делают ее более подвижной. Особенно это актуально, если волосы тяжелые и прямые.

Густые волосы. Фото из Instagram

Тонкие и прямые волосы любят простоту. Все эти слоистые стрижки только усугубляют ситуацию, ведь волосы кажутся еще тоньше. Поэтому идеальный вариант — ровная длина. А чтобы не было скучно, можно добавить длинную челку или внутренние легкие слои, которые дадут немного объема у корней. И главное меньше времени занимает укладка.

Стрижка на тонкие волосы. Фото из Instagram

Вьющиеся или волнистые волосы просят объема. И здесь без слоев не обойтись, но уже не едва заметных, а хорошо выраженных. Это помогает завиткам красиво ложиться, а не путаться друг с другом. И еще один плюс — можно экспериментировать с челкой. Но важно избегать четких линий, потому что на волнистых волосах они выглядят неестественно.

Вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Длинные волосы и челка — комбинация, которая всегда работает. Curtain bangs, короткая прямая челка или мягкий френч — все зависит от формы лица и настроения. Длина позволяет экспериментировать.

Челка. Фото из Instagram

А сама челка не только добавляет изюминку, но и "оживляет" образ, даже когда волосы собраны. Как говорит стилист Мария Барас, длинные волосы "вытягивают" любую форму челки — главное, чтобы она подходила именно вам.

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