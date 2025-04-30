Модні весняні зачіски для середнього волосся — личать кожній

Дівчина з кучерявим волоссям. Фото: Freepik

Весна — найкращий час для змін. Якщо ви вже встигли попрощатися з довгим волоссям і перейти на середню довжину — це не привід обмежуватись лише звичним хвостом чи пучком. Навпаки, така довжина відкриває безліч варіантів для нових образів.

Новини.LIVE розповість про зачіски, які допоможуть вам освіжити стиль і підкреслити індивідуальність.

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Зачіска з крабиком

Акуратна й водночас розслаблена. Крабик тримає волосся зібраним ззаду, залишаючи кілька пасм вільними біля обличчя. Обирайте трендові варіанти — з перламутром, прозорі або матові, залежно від вашого стилю.

Крабик. Фото з Instagram

Низький гладкий хвіст

Цей варіант має елегантний та стриманий вигляд. Додайте легкого об’єму біля коренів і зафіксуйте зачіску стрічкою або тонкою гумкою — вийде лаконічно і модно. Ідеально як для буднів, так і для побачення.

Низький хвіст. Фото з Instagram

Бантик у волоссі

Невеликий бант — романтичний акцент, який миттєво змінює весь вигляд. Можна зібрати волосся частково або повністю й прикрасити зачіску стрічкою або готовим бантом. Це просто, але має святковий вигляд.

Бантик у волоссі. Фото з Instagram

Хвилі у хвостику

Якщо завити волосся і зібрати його в низький хвіст, вийде м’яка, жіночна зачіска. Такий варіант поєднує в собі легкість і динамічність, а ще додає текстури та об’єму.

Стильна зачіска. Фото з Instagram

В цілому, не забувайте про аксесуари. Обідки, крабики, шпильки — вони легко перетворюють навіть найпростішу зачіску на стильний акцент вашого образу. Довіртесь натхненню цієї весни і нехай ваше волосся заграє по-новому.

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