Модні весняні зачіски для середнього волосся — личать кожній

Весна зі стилем — модні зачіски для середнього волосся
Весна — найкращий час для змін. Якщо ви вже встигли попрощатися з довгим волоссям і перейти на середню довжину — це не привід обмежуватись лише звичним хвостом чи пучком. Навпаки, така довжина відкриває безліч варіантів для нових образів.
Новини.LIVE розповість про зачіски, які допоможуть вам освіжити стиль і підкреслити індивідуальність.
Стильні зачіски цієї весни, що варті уваги
Зачіска з крабиком
Акуратна й водночас розслаблена. Крабик тримає волосся зібраним ззаду, залишаючи кілька пасм вільними біля обличчя. Обирайте трендові варіанти — з перламутром, прозорі або матові, залежно від вашого стилю.
Низький гладкий хвіст
Цей варіант має елегантний та стриманий вигляд. Додайте легкого об’єму біля коренів і зафіксуйте зачіску стрічкою або тонкою гумкою — вийде лаконічно і модно. Ідеально як для буднів, так і для побачення.
Бантик у волоссі
Невеликий бант — романтичний акцент, який миттєво змінює весь вигляд. Можна зібрати волосся частково або повністю й прикрасити зачіску стрічкою або готовим бантом. Це просто, але має святковий вигляд.
Хвилі у хвостику
Якщо завити волосся і зібрати його в низький хвіст, вийде м’яка, жіночна зачіска. Такий варіант поєднує в собі легкість і динамічність, а ще додає текстури та об’єму.
В цілому, не забувайте про аксесуари. Обідки, крабики, шпильки — вони легко перетворюють навіть найпростішу зачіску на стильний акцент вашого образу. Довіртесь натхненню цієї весни і нехай ваше волосся заграє по-новому.
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