Модные весенние прически для средних волос — подходят каждой

Девушка с кудрявыми волосами. Фото: Freepik

Весна — лучшее время для перемен. Если вы уже успели попрощаться с длинными волосами и перейти на среднюю длину — это не повод ограничиваться только привычным хвостом или пучком. Наоборот, такая длина открывает множество вариантов для новых образов.

Новини.LIVE расскажет о прическах, которые помогут вам освежить стиль и подчеркнуть индивидуальность.

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Прическа с крабиком

Аккуратная и одновременно расслабленная. Крабик держит волосы собранными сзади, оставляя несколько прядей свободными у лица. Выбирайте трендовые варианты — с перламутром, прозрачные или матовые, в зависимости от вашего стиля.

Крабик. Фото из Instagram

Низкий гладкий хвост

Этот вариант выглядит элегантно и сдержанно. Добавьте легкого объема у корней и зафиксируйте прическу лентой или тонкой резинкой — получится лаконично и модно. Идеально как для будней, так и для свидания.

Низкий хвост. Фото из Instagram

Бантик в волосах

Небольшой бант — романтический акцент, который мгновенно меняет весь вид. Можно собрать волосы частично или полностью и украсить прическу лентой или готовым бантом. Это просто, но выглядит празднично.

Бантик в волосах. Фото из Instagram

Волны в хвостике

Если завить волосы и собрать их в низкий хвост, получится мягкая, женственная прическа. Такой вариант сочетает в себе легкость и динамичность, а еще добавляет текстуры и объема.

Стильная прическа. Фото из Instagram

В целом, не забывайте об аксессуарах. Обручи, крабики, заколки — они легко превращают даже самую простую прическу в стильный акцент вашего образа. Доверьтесь вдохновению этой весной и пусть ваши волосы заиграют по-новому.

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