Модные весенние прически для средних волос — подходят каждой

Весна со стилем — модные прически для средних волос
Весна — лучшее время для перемен. Если вы уже успели попрощаться с длинными волосами и перейти на среднюю длину — это не повод ограничиваться только привычным хвостом или пучком. Наоборот, такая длина открывает множество вариантов для новых образов.
Новини.LIVE расскажет о прическах, которые помогут вам освежить стиль и подчеркнуть индивидуальность.
Стильные прически этой весны, которые достойны внимания
Прическа с крабиком
Аккуратная и одновременно расслабленная. Крабик держит волосы собранными сзади, оставляя несколько прядей свободными у лица. Выбирайте трендовые варианты — с перламутром, прозрачные или матовые, в зависимости от вашего стиля.
Низкий гладкий хвост
Этот вариант выглядит элегантно и сдержанно. Добавьте легкого объема у корней и зафиксируйте прическу лентой или тонкой резинкой — получится лаконично и модно. Идеально как для будней, так и для свидания.
Бантик в волосах
Небольшой бант — романтический акцент, который мгновенно меняет весь вид. Можно собрать волосы частично или полностью и украсить прическу лентой или готовым бантом. Это просто, но выглядит празднично.
Волны в хвостике
Если завить волосы и собрать их в низкий хвост, получится мягкая, женственная прическа. Такой вариант сочетает в себе легкость и динамичность, а еще добавляет текстуры и объема.
В целом, не забывайте об аксессуарах. Обручи, крабики, заколки — они легко превращают даже самую простую прическу в стильный акцент вашего образа. Доверьтесь вдохновению этой весной и пусть ваши волосы заиграют по-новому.
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