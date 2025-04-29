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Справжній хіт — стрижка 90-х, яка освіжить ваш образ

29 квітня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендова стрижка 90-х, яка зробить вас неперевершеною — підкорить усіх
Гарна жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Коротке неслухняне волосся, як у супермоделі Крісті Тарлінгтон у 90-х, стало головним запитом у салонах краси у 2025 році. У світі краси є неписане правило: з приходом нового сезону треба освіжити себе — і зовні, і всередині. Весна 2025-го принесла моду на боб у всіх можливих варіаціях, але найсміливішою і найпривабливішою зачіскою року точно стане Christy Cut. 

У Vogue розповіли про це детальніше.

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У 1991 році на показах весна-літо Крісті здивувала всіх — замість популярних тоді стрижок середньої довжини вона обрала коротке скуйовджене волосся з легкою природною хвилею. Її образ став зухвалим викликом глянцевій ідеальності і саме це підкорило публіку. Так і народилася легендарна The Christy Cut — вільна, трохи хаотична і дуже жива стрижка, яка тоді моментально стала культовою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Italia (@vogueitalia)

У наші дні перше дихання цій зачісці дала модель Тейлор Гілл. У 2023 році вона підстриглася майже так само, як Тарлінгтон.  Її новий образ мав одночасно невимушений і неймовірно стильний вигляд.

Christy Cut — це вибір для тих, хто втомився від складних укладок і хоче виглядати круто без зайвих зусиль. Короткі недбалі пасма легко моделюються — можна підкреслити хвилі мусом для текстури, зробити ефект "щойно з ліжка" або акуратно укласти кінчики для більш витонченого вигляду.

Стильна стрижка, що не потребує складних укладок
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Ось кілька ідей, які точно варто зберегти для наступного візиту до перукаря:

  • Класичний Christy Cut — коротке хвилясте волосся з легкою недбалою текстурою.
  • Christy Cut з чіткими лініями — більш графічний варіант для тих, хто любить гостроту образу.
  • Christy Cut з подовженими передніми пасмами — для м'якішого обрамлення обличчя.
  • Легкий об'єм у стилі 90-х — ідеально для тонкого волосся, яке потребує трохи підсилення.

Вибирайте той варіант, який найбільше відповідає настрою і не бійтеся експериментувати. Новий сезон — ідеальний час для сміливих змін.

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