Трендовая стрижка 90-х, которая сделает вас непревзойденной — покорит всех

Красивая женщина с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Короткие непослушные волосы, как у супермодели Кристи Тарлингтон в 90-х, стали главным запросом в салонах красоты в 2025 году. В мире красоты есть неписаное правило: с приходом нового сезона надо освежить себя — и снаружи, и внутри. Весна 2025-го принесла моду на боб во всех возможных вариациях, но самой смелой и привлекательной прической года точно станет Christy Cut.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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В 1991 году на показах весна-лето Кристи удивила всех — вместо популярных тогда стрижек средней длины она выбрала короткие взъерошенные волосы с легкой естественной волной. Ее образ стал дерзким вызовом глянцевой идеальности и именно это покорило публику. Так и родилась легендарная The Christy Cut — свободная, немного хаотичная и очень живая стрижка, которая тогда моментально стала культовой.

В наши дни первое дыхание этой прическе дала модель Тейлор Хилл. В 2023 году она подстриглась почти так же, как Тарлингтон. Ее новый образ выглядел одновременно непринужденно и невероятно стильно.

Christy Cut — это выбор для тех, кто устал от сложных укладок и хочет выглядеть круто без лишних усилий. Короткие небрежные пряди легко моделируются — можно подчеркнуть волны муссом для текстуры, сделать эффект "только что из постели" или аккуратно уложить кончики для более утонченного вида.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Вот несколько идей, которые точно стоит сохранить для следующего визита к парикмахеру:

Классический Christy Cut — короткие волнистые волосы с легкой небрежной текстурой.

Christy Cut с четкими линиями — более графичный вариант для тех, кто любит остроту образа.

Christy Cut с удлиненными передними прядями — для более мягкого обрамления лица.

Легкий объем в стиле 90-х — идеально для тонких волос, которые нуждаются в небольшом усилении.

Выбирайте тот вариант, который больше всего соответствует настроению и не бойтесь экспериментировать. Новый сезон — идеальное время для смелых перемен.

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