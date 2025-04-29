Трендовая стрижка 90-х, которая сделает вас непревзойденной — покорит всех

Настоящий хит — стрижка 90-х, которая освежит ваш образ
Короткие непослушные волосы, как у супермодели Кристи Тарлингтон в 90-х, стали главным запросом в салонах красоты в 2025 году. В мире красоты есть неписаное правило: с приходом нового сезона надо освежить себя — и снаружи, и внутри. Весна 2025-го принесла моду на боб во всех возможных вариациях, но самой смелой и привлекательной прической года точно станет Christy Cut.
В Vogue рассказали об этом подробнее.
Стрижка 90-х очень популярна в 2025 году
В 1991 году на показах весна-лето Кристи удивила всех — вместо популярных тогда стрижек средней длины она выбрала короткие взъерошенные волосы с легкой естественной волной. Ее образ стал дерзким вызовом глянцевой идеальности и именно это покорило публику. Так и родилась легендарная The Christy Cut — свободная, немного хаотичная и очень живая стрижка, которая тогда моментально стала культовой.
В наши дни первое дыхание этой прическе дала модель Тейлор Хилл. В 2023 году она подстриглась почти так же, как Тарлингтон. Ее новый образ выглядел одновременно непринужденно и невероятно стильно.
Christy Cut — это выбор для тех, кто устал от сложных укладок и хочет выглядеть круто без лишних усилий. Короткие небрежные пряди легко моделируются — можно подчеркнуть волны муссом для текстуры, сделать эффект "только что из постели" или аккуратно уложить кончики для более утонченного вида.
Вот несколько идей, которые точно стоит сохранить для следующего визита к парикмахеру:
- Классический Christy Cut — короткие волнистые волосы с легкой небрежной текстурой.
- Christy Cut с четкими линиями — более графичный вариант для тех, кто любит остроту образа.
- Christy Cut с удлиненными передними прядями — для более мягкого обрамления лица.
- Легкий объем в стиле 90-х — идеально для тонких волос, которые нуждаются в небольшом усилении.
Выбирайте тот вариант, который больше всего соответствует настроению и не бойтесь экспериментировать. Новый сезон — идеальное время для смелых перемен.
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