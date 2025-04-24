Стрижки, які додають об’єму тонкому волоссю — найкращі варіанти

Дівчині роблять стрижку. Фото: Freepik

Тонке волосся — це справжній виклик. Воно легке, м'яке, але часто відмовляється тримати форму, укладки вистачає ненадовго. А ще ця постійна боротьба за об’єм. Але є хороші новини: правильна стрижка здатна творити дива. Волосся ніби оживає, стає об’ємнішим, а образ більш яскравим і доглянутим.

Новини.LIVE розповіли про кілька ідей, які реально працюють.

Реклама

Читайте також:

Трендові стрижки, що ідеально підійдуть тонкому волоссю

Kitty Cut

Назва вже натякає на щось грайливе й легке, правда? Так і є. Це стрижка середньої довжини — від плечей до ключиць — з чіткою структурою та рухомістю. Вона дає волоссю життя: додає динаміки та форми, особливо якщо зробити легке укладання хвилями. Ідеально для тих, хто хоче мати такий вигляд неначе тільки-но вийшли з салону, навіть якщо пройшов тиждень.

Kitty Cut. Фото з Instagram

Подовжений боб

Класика, яка ніколи не підведе. Така стрижка підходить майже всім і не потребує якихось складних маніпуляцій. Для більшого об’єму просто накрутіть легкі локони і все, образ готовий. А ще подовжений боб — це ідеальний фон для експериментів із фарбуванням: балаяж, омбре чи щось яскравіше — все має дорогий і стильний вигляд.

Подовжений боб. Фото з Instagram

Метелик

Ця назва говорить сама за себе. Багатошаровість цієї стрижки створює ефект легкості, ніби волосся розправляє крила. Кожен шар додає трохи більше текстури, і саме це допомагає досягти омріяного об’єму. Особливо вдалий вигляд має на середній довжині, коли волосся ледь торкається плечей.

Гарна стрижка. Фото з Instagram

Ось і все. Ніякої магії — лише правильна стрижка й трішки уваги до себе. Волосся не повинне бути густим, щоб мати класний вигляд. Треба лише знайти свою ідеальну форму.

Раніше ми писали про те, які короткі стрижки не потрібно укладати щодня.

Також ми повідомляли, які стрижки стали позачасовою класикою.