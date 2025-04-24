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Как оживить тонкие волосы — стрижки, что создают вау-эффект

24 апреля 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижки, которые добавляют объема тонким волосам — лучшие варианты
Девушке делают стрижку. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Тонкие волосы — это настоящий вызов. Они легкие, мягкие, но часто отказываются держать форму, укладки хватает ненадолго. А еще эта постоянная борьба за объем. Но есть хорошие новости: правильная стрижка способна творить чудеса. Волосы будто оживают, становятся объемнее, а образ более ярким и ухоженным.

Новини.LIVE рассказали о нескольких идеях, которые реально работают.

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Kitty Cut

Название уже намекает на что-то игривое и легкое, правда? Так и есть. Это стрижка средней длины — от плеч до ключиц — с четкой структурой и подвижностью. Она дает волосам жизнь: добавляет динамики и формы, особенно если сделать легкую укладку волнами. Идеально для тех, кто хочет выглядеть так, как будто только что вышли из салона, даже если прошла неделя.

Стрижка, що додають образу легкої недбалості
Kitty Cut. Фото из Instagram

Удлиненный боб

Классика, которая никогда не подведет. Такая стрижка подходит почти всем и не требует каких-то сложных манипуляций. Для большего объема просто накрутите легкие локоны и все, образ готов. А еще удлиненный боб — это идеальный фон для экспериментов с окрашиванием: балаяж, омбре или что-то ярче — все выглядит дорого и стильно.

Подовжений боб підходить майже всім
Удлиненный боб. Фото из Instagram

Бабочка

Это название говорит само за себя. Многослойность этой стрижки создает эффект легкости, будто волосы расправляют крылья. Каждый слой добавляет немного больше текстуры, и именно это помогает достичь желанного объема. Особенно удачно смотрится на средней длине, когда волосы едва касаются плеч.

Стильна багатошарова стрижка
Красивая стрижка. Фото из Instagram

Вот и все. Никакой магии — только правильная стрижка и немного внимания к себе. Волосы не должны быть густыми, чтобы выглядеть классно. Надо лишь найти свою идеальную форму.

Ранее мы писали о том, какие короткие стрижки не нужно укладывать каждый день.

Также мы сообщали, какие стрижки стали вневременной классикой.

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