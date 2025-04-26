Зачіски, що можуть викликати випадіння волосся — що варто враховувати

Дівчина із заплетеним волоссям. Фото: Freepik

Стильна зачіска може надати образу довершеності, але не завжди це безпечно для волосся — деякі з них можуть бути занадто тугими. Це не тільки спричиняє дискомфорт, а й сильно шкодить волоссю, що зрештою може призвести до його випадіння.

Новини.LIVE розповідають про те, які зачіски краще не робити, аби ваше волосся було здоровим.

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Тугий хвіст

Вам краще відмовитись від постійного носіння хвоста. Через те, що така зачіска занадто туга, волосся пошкоджується та випадає. Особливо це стосується місця, де кріпиться гумка. Волосяні фолікули постійно перебувають під напругою, через що волосся стає послабленим.

Тугий хвіст. Фото: Freepik

Нарощування волосся

Дискусії щодо шкоди цієї процедури точаться постійно. Нарощування дає можливість швидко додати зачісці об'єму й довжини. Однак ваше натуральне волосся може сильно пошкодитись.

В першу чергу, на пошкодження матиме вплив гарячий клей, який використовують у процедурі. Також шкідливим є збільшення навантаження на волосяні фолікули. Це зрештою призводить до випадіння.

Нарощене волосся. Фото: Freepik

Коси

Туго заплетені коси також є причиною слабкого й тонкого волосся. Якщо ви відчуваєте біль та поколювання на шкірі голови, краще відмовитись від такої зачіски. В іншому випадку це призведе до випадіння та ламкості волосся.

Заплетені коси. Фото: Freepik

Якщо ваше волосся почало випадати, варто негайно звернутися до спеціаліста. Зробіть це при перших же симптомах. Лікар допоможе повернути здоров'я вашому волоссю та відновити його.

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