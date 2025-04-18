З цією зачіскою будете мати вигляд на мільйон — зробити її легко

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Хочеться мати вигляд ніби щойно з пляжної вечірки, навіть якщо за вікном офіс? Спробуйте трендові бохо-кудрі — саме ту зачіску, яка ніби не потребує зусиль, але має стильний вигляд. У 2025 році саме такі недбалі кудрі стали справжнім хітом і не дарма.

Новини.LIVE пояснить, чому так.

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Що таке бохо-кудрі

Це м’які хвилі, які мають такий вигляд, наче їх зробив вітер, а не плойка. Вони не глянцеві, не ідеальні і в цьому їхня фішка. Така зачіска додає образу свободи, легкості й трохи романтики. Її обожнюють не лише блогерки, а й зірки, адже ці хвилі ідеально пасують до вечірніх прогулянок, фестивалів, побачень чи просто лінивих літніх днів.

Бохо-хвилі. Фото з Instagram

Як зробити бохо-хвилі вдома

Не треба бути перукарем. Ось простий спосіб:

Візьміть плойку або вирівнювач середнього розміру.

Завивайте прядки в різні боки — так хвилі не будуть "ляльковими", а більш природніми.

Не використовуйте гребінець. Коли волосся охолоне — просто розділіть локони пальцями.

Хочете трохи більше об’єму, то додайте сухий шампунь або спрей для текстури.

І не забудьте про головну мету — легка недбалість, а не ефект "щойно з салону".

Стильна зачіска. Фото з Instagram

Бохо-локони мають крутий вигляд і на каре, і навіть на подовженому бобі. Завивайте волосся від обличчя, але залишайте кінчики рівними. Додайте крапельку воску або олійки і отримаєте стильний, трохи хуліганський образ, який наче каже: "Я вільна й мені добре!".

Ці кучері не про ідеальність — вони про свободу. Про літні вечори, сонце на шкірі та легкий вітер у волоссі. І неважливо, куди ви йдете — у кав’ярню, на прогулянку чи просто за настроєм — бохо-хвилі підходять скрізь.

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