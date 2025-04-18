С этой прической будете выглядеть на миллион — сделать ее легко

Красивая девушка. Фото: Freepik

Хочется выглядеть как будто только что с пляжной вечеринки, даже если за окном офис? Попробуйте трендовые бохо-кудри — именно ту прическу, которая вроде бы не требует усилий, но выглядит стильно. В 2025 году именно такие небрежные кудри стали настоящим хитом и не зря.

Новини.LIVE объяснит, почему так.

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Что такое бохо-кудри

Это мягкие волны, которые выглядят так, как будто их сделал ветер, а не плойка. Они не глянцевые, не идеальные и в этом их фишка. Такая прическа добавляет образу свободы, легкости и немного романтики. Ее обожают не только блогеры, но и звезды, ведь эти волны идеально подходят к вечерним прогулкам, фестивалям, свиданиям или просто ленивым летним дням.

Бохо-волны. Фото из Instagram

Как сделать бохо-волны дома

Не надо быть парикмахером. Вот простой способ:

Возьмите плойку или выпрямитель среднего размера.

Завивайте прядки в разные стороны — так волны не будут "кукольными", а более естественными.

Не используйте расческу. Когда волосы остынут — просто разделите локоны пальцами.

Хотите немного больше объема, то добавьте сухой шампунь или спрей для текстуры.

И не забудьте о главной цели — легкая небрежность, а не эффект "только что из салона".

Стильная прическа. Фото из Instagram

Бохо-локоны круто смотрятся и на каре, и даже на удлиненном бобе. Завивайте волосы от лица, но оставляйте кончики ровными. Добавьте капельку воска или масла и получите стильный, немного хулиганский образ, который как будто говорит: "Я свободна и мне хорошо!".

Эти кудри не об идеальности — они о свободе. О летних вечерах, солнце на коже и легком ветре в волосах. И неважно, куда вы идете — в кафе, на прогулку или просто по настроению — бохо-волны подходят везде.

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