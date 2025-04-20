Посічені кінчики — чи можна позбутись їх без стрижки

Дівчина у перукаря. Фото: Pexels

Одна з найпоширеніших проблем з волоссям — посічені кінчики. Є різні засоби для догляду, виробники яких запевняють, що допоможуть позбутись цього.

Новини.LIVE розповідають про те, чи можливо позбутись посічених кінчиків без стрижки.

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Як вилікувати посічене волосся

Волосся січеться через пошкодження структури. Це відбувається, коли лусочки кутикули, яка захищає волосину, відкриваються або ламаються. Серед причин цього може бути:

неправильний догляд — достатньо зволожуйте волосся та не використовуйте агресивні шампуні;

пошкодження — часте використання фену чи плойки, а також грубе розчісування мокрого волосся шкодить його;

вплив зовнішніх факторів — сонце, холод, вітер чи погана вода можуть висушити волосся;

неправильне харчування — варто вживати достатньо вітамінів та мінералів, аби уникнути дефіциту;

часте фарбування чи хімічні процедури — обмежте кількість агресивного вплину на ваше волосся, аби вберегти його.

Стрижка волосся. Фото: Pexels

Деякі бренди засобів для догляду за волоссям переконують, що посічені кінці можна вилікувати, однак це неправда, а швидше — маркетинговий хід. Пошкоджений стрижень волосся вже ніщо не може "заклеїти".

Єдиний метод, який допоможе позбутись посічених кінчиків — стрижка. Підстригати волосся варто кожні 8-12 тижнів. Це допоможе запобігти сильному посіченню волосся. Якщо ж ви робите укладку часто, то процедуру варто робити кожні 6-8 тижнів.

Доглядова косметика може тільки мінімізувати появу посічення. Кондиціонери чи олійки розгладжують кутикулу, чим зменшують завивку та надають волоссю здоровішого вигляду.

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