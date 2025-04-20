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Есть только один способ — как вылечить секущиеся волосы

20 апреля 2025 11:21
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Секущиеся кончики — можно ли избавиться от них без стрижки
Девушка у парикмахера. Фото: Pexels
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Одна из самых распространенных проблем с волосами — секущиеся кончики. Есть различные средства для ухода, производители которых уверяют, что помогут избавиться от этого.

Новини.LIVE рассказывают о том, возможно ли избавиться от секущихся кончиков без стрижки.

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Как вылечить секущиеся волосы

Волосы секутся из-за повреждения структуры. Это происходит, когда чешуйки кутикулы, которая защищает волос, открываются или ломаются. Среди причин этого может быть:

  • неправильный уход — достаточно увлажняйте волосы и не используйте агрессивные шампуни;
  • повреждения — частое использование фена или плойки, а также грубое расчесывание мокрых волос повредит их;
  • влияние внешних факторов — солнце, холод, ветер или плохая вода могут высушить волосы;
  • неправильное питание — стоит употреблять достаточно витаминов и минералов, чтобы избежать дефицита;
  • частое окрашивание или химические процедуры — ограничьте количество агрессивного воздействия на ваши волосы, чтобы уберечь их.
Як вилікувати посічені кінчики волосся
Стрижка волос. Фото: Pexels

Некоторые бренды средств для ухода за волосами убеждают, что секущиеся концы можно вылечить, однако это не правда, а скорее — маркетинговый ход. Поврежденный стержень волос уже ничто не может "заклеить".

Единственный метод, который поможет избавиться от секущихся кончиков — стрижка. Подстригать волосы следует каждые 8-12 недель. Это поможет предотвратить сильное сечение волос. Если же вы делаете укладку часто, то процедуру стоит делать каждые 6-8 недель.

Уходовая косметика может только минимизировать появление сечения. Кондиционеры или масла разглаживают кутикулу, чем уменьшают завивку и придают волосам здоровый вид.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно ухаживать за пушистыми волосами. Эти вещи сделают их гладкими и послушными.

Также мы рассказывали о том, чем именно стоит мыть волосы. Если это дешевый шампунь из супермаркета, нужно серьезно задуматься.

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