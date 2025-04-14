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Миття волосся дешевим шампунем — чим це загрожує

14 квітня 2025 19:53
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Чи можна мити волосся дешевим шампунем — наслідки, про які мовчать
Дівчині миють волосся. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Якщо щоранку починаєте із миття голови, зупиніться на хвильку й задайте собі просте питання: а чим саме ви миєте волосся? Бо якщо це дешевий шампунь із супермаркету, варто серйозно задуматися.

В Ukr.Media пояснили, про що варто хвилюватися. 

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Такі засоби часто мають дуже високий pH — тобто вони лужні, а це зовсім не те, що подобається вашому волоссю. Насправді шкіра голови та саме волосся "люблять" середовище ближче до кислого — з pH 5,5–7. А якщо кожного дня лити на себе шампунь із pH 8, то кутикули волосся відкриваються, як брамки, і все — як результат блиск зникає, пасма стають сухими, плутаються, з’являється подразнення або навпаки жирність, яку хочеться ще більше змити.

При догляду за волоссям краще обирати якісні засоби
Дівчина наносить шампунь на волосся. Фото: Freepik

Щоб цього не сталося, потрібно не просто вибирати дорожчий шампунь (бо ціна не завжди означає якість), а дивитися, щоб у складі були заспокійливі інгредієнти: екстракти календули, вівса, живокосту — усе це підтримує баланс шкіри, знімає свербіж і навіть допомагає уникнути лупи.

І якщо ви дійсно мусите мити голову щодня — можливо, через роботу, тренування чи тип волосся — тоді просто уникайте засобів із pH вище 7.5. Нехай у вашій ванній будуть ті, що підтримують здоров’я волосся, а не порушують його. Бо волосся це не просто картинка у дзеркалі. Це частина вас, вашого настрою, стилю й енергії. І воно заслуговує на кращий догляд.

Раніше ми писали про те, який засіб в догляді за волоссям є найдієвішим.

Також ми повідомляли, як краще за все мити жирне волосся і що потрібно враховувати.

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