Чи можна мити волосся дешевим шампунем — наслідки, про які мовчать

Дівчині миють волосся. Фото: Freepik

Якщо щоранку починаєте із миття голови, зупиніться на хвильку й задайте собі просте питання: а чим саме ви миєте волосся? Бо якщо це дешевий шампунь із супермаркету, варто серйозно задуматися.

В Ukr.Media пояснили, про що варто хвилюватися.

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Такі засоби часто мають дуже високий pH — тобто вони лужні, а це зовсім не те, що подобається вашому волоссю. Насправді шкіра голови та саме волосся "люблять" середовище ближче до кислого — з pH 5,5–7. А якщо кожного дня лити на себе шампунь із pH 8, то кутикули волосся відкриваються, як брамки, і все — як результат блиск зникає, пасма стають сухими, плутаються, з’являється подразнення або навпаки жирність, яку хочеться ще більше змити.

Дівчина наносить шампунь на волосся. Фото: Freepik

Щоб цього не сталося, потрібно не просто вибирати дорожчий шампунь (бо ціна не завжди означає якість), а дивитися, щоб у складі були заспокійливі інгредієнти: екстракти календули, вівса, живокосту — усе це підтримує баланс шкіри, знімає свербіж і навіть допомагає уникнути лупи.

І якщо ви дійсно мусите мити голову щодня — можливо, через роботу, тренування чи тип волосся — тоді просто уникайте засобів із pH вище 7.5. Нехай у вашій ванній будуть ті, що підтримують здоров’я волосся, а не порушують його. Бо волосся це не просто картинка у дзеркалі. Це частина вас, вашого настрою, стилю й енергії. І воно заслуговує на кращий догляд.

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