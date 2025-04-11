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Як правильно мити жирне волосся — що робити та чого уникати

11 квітня 2025 10:24
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як мити жирне волосся, щоб воно мало доглянутий вигляд — цінні поради
Дівчина робить масаж голови. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Жирне волосся — це не вирок, а просто тип. Таке трапляється, коли шкіра голови виділяє більше себуму (це така природна олія, яка насправді потрібна для зволоження шкіри і волосся). Але коли цього сала забагато, то зачіска втрачає обʼєм і має неохайний вигляд, а тому мити голову доводиться майже щодня. 

В Ukr.media дали кілька порад з цього приводу, які точно допоможуть.

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Не потрібно панікувати і хапатися за шампунь щодня. Часте миття тільки провокує ще більше жирності. Тож ідеальний варіант через день або рідше, якщо виходить. Мийте голову теплою, а не гарячою водою. Гаряча стимулює виділення жиру ще більше.

Беріть засіб саме для жирного волосся — не "2 в 1", не "для всієї родини", а чітко той, що знижує жирність. І краще не наносити кондиціонер на корені, а тільки на кінчики, бо інакше голова швидко стане "сальною".

Жирне волосся потребує особливого догляду
Жирне волосся. Фото: Freepik

Не витирайте волосся, а акуратно промокніть рушником і дайте висохнути природним шляхом. Якщо дуже треба фен, то використовуйте тільки холодне повітря. Гаряче повітря активує ті самі сальні залози.

І памʼятайте, кожне "погладжування" руками — це ще більше жиру, бо наші руки теж не ідеально чисті. Менше крутити пасма, менше поправляти і голова довше буде мати охайний вигляд.

Відзначимо, що зачіска і харчування теж мають значення. Тугі хвости, тугі пучки — це не про жирне волосся. Вони стимулюють роботу шкіри голови. Краще залишити все трохи вільним. І перегляньте, що їсте: багато солодкого, жирного, смаженого — сальні залози скажуть "дякую" і видадуть вам жирний блиск на голові. А от овочі, білок, вода навпаки ваші союзники.

В догляді за жирним волоссям важливо правильно його мити
Дівчина з гарним волоссям. Фото: Freepik

Додамо, що стрес впливає на все, в тому числі на стан волосся. Коли ви нервуєте, гормони змінюються, і сальні залози теж "нервують", виробляючи більше сала. Тож трохи йоги, трохи тиші, менше драми і голова подякує.

Раніше ми писали про те, який засіб для волосся дійсно дієвий.

Також ми повідомляли, чи потрібно мити волосся перед тим, як йти до майстра на фарбування. 

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