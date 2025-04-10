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Бюджетний догляд — засіб для волосся, який справді працює

10 квітня 2025 19:44
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Волосся буде як у рекламі чи після салону краси — що для цього треба
Блискуче волосся у дівчини. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цей засіб давно перестав бути просто "бабусиним рецептом". Касторова (або рицинова) олія — справжня палочка-виручалочка для тих, хто хоче здорове, блискуче й міцне волосся. Простий склад, доступність і цілий список корисних властивостей зробили її популярною навіть серед професійних перукарів.

Про це повідомляє сайт Real simple.

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Корисна олія для волосся

Витягують її з насіння рослини під назвою Ricinus communis. Спочатку ці зернятка нагрівають, щоб прибрати токсини, а вже потім очищають і перетворюють на корисну олію. У складі рицинолеїнова кислота, яка здатна покращити кровообіг у шкірі голови. А це прямий шлях до здоровішого волосся.

Для догляду за волоссям важливо використовувати правильні засоби
Дівчина наносить догляд на волосся. Фото: Freepik

Чим вона така особлива

  • Завдяки своїй структурі, ця олія ніби притягує вологу до волосся. Якщо пасма сухі та мляві — саме час дістати пляшечку касторової.
  • Має заспокійливий ефект.
  • Укладання, фен, плойка — усе це виснажує волосся. Але регулярний масаж з олією і пасма стають еластичнішими, менш ламкими.
  • Якщо поєднати догляд з хорошим харчуванням і режимом — результат не змусить чекати.
  • Після використання волосся має такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з салону. Блиск отримаєте природний, без силіконів і хімії.

Як користуватися

Найкраще наносити на довжину і кінчики. Не потрібно виливати півпляшки: достатньо кількох крапель. Можна трохи підігріти, щоб краще вбиралась. А ще можна залишити на ніч, загорнувши волосся в рушник. Вранці змити звичайним шампунем.

В догляді за волоссям важливо обрати дієвий засіб
Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Це один із тих продуктів, які хочеться мати вдома завжди. Недорого, натурально, а ефект — як після хорошого салону.

Раніше ми писали про те, що експерти розповіли, чи варто мити волосся перед фарбуванням.

Також ми повідомляли, як мити тонке волосся задля тривалого і гарного об'єму.

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