Волосы будут как в рекламе или после салона красоты — что для этого нужно

Бюджетный уход — средство для волос, что действительно работает
Это средство давно перестало быть просто "бабушкиным рецептом". Касторовое масло настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет здоровые, блестящие и крепкие волосы. Простой состав, доступность и целый список полезных свойств сделали его популярным даже среди профессиональных парикмахеров.
Об этом сообщает сайт Real simple.
Полезное масло для волос
Извлекают его из семян растения под названием Ricinus communis. Сначала эти зернышки нагревают, чтобы убрать токсины, а уже потом очищают и превращают в полезное масло. В составе рицинолеиновая кислота, которая способна улучшить кровообращение в коже головы. А это прямой путь к более здоровым волосам.
Чем оно такое особенное
- Благодаря своей структуре, это масло будто притягивает влагу к волосам. Если пряди сухие и безжизненные — самое время достать бутылочку касторового.
- Обладает успокаивающим эффектом.
- Укладка, фен, плойка — все это истощает волосы. Но регулярный массаж с маслом и пряди становятся более эластичными, менее ломкими.
- Если совместить уход с хорошим питанием и режимом — результат не заставит ждать.
- После использования волосы выглядят так, будто вы только что вышли из салона. Блеск получите естественный, без силиконов и химии.
Как пользоваться
Лучше всего наносить на длину и кончики. Не нужно выливать полбутылки: достаточно нескольких капель. Можно немного подогреть, чтобы лучше впитывалась. А еще можно оставить на ночь, завернув волосы в полотенце. Утром смыть обычным шампунем.
Это один из тех продуктов, которые хочется иметь дома всегда. Недорого, натурально, а эффект — как после хорошего салона.
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