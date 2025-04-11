Как мыть жирные волосы, чтобы они имели ухоженный вид — ценные советы

Девушка делает массаж головы. Фото: Freepik

Жирные волосы — это не приговор, а просто тип. Такое случается, когда кожа головы выделяет больше себума (это такое природное масло, которое на самом деле нужно для увлажнения кожи и волос). Но когда этого сала много, то прическа теряет объем и выглядит не опрятно, а потому мыть голову приходится почти каждый день.

В Ukr.media дали несколько советов по этому поводу, которые точно помогут.

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Не нужно паниковать и хвататься за шампунь каждый день. Частое мытье только провоцирует еще больше жирности. Так что идеальный вариант через день или реже, если получается. Мойте голову теплой, а не горячей водой. Горячая стимулирует выделение жира еще больше.

Берите средство именно для жирных волос — не "2 в 1", не "для всей семьи", а четко то, что снижает жирность. И лучше не наносить кондиционер на корни, а только на кончики, иначе голова быстро станет "сальной".

Жирные волосы. Фото: Freepik

Не вытирайте волосы, а аккуратно промокните полотенцем и дайте высохнуть естественным путем. Если очень надо фен, то используйте только холодный воздух. Горячий воздух активирует те самые сальные железы.

И помните, каждое "поглаживание" руками — это еще больше жира, потому что наши руки тоже не идеально чистые. Меньше крутить пряди, меньше поправлять и голова дольше будет иметь опрятный вид.

Отметим, что прическа и питание тоже имеют значение. Тугие хвосты, тугие пучки — это не про жирные волосы. Они стимулируют работу кожи головы. Лучше оставить все немного свободным. И пересмотрите, что едите: много сладкого, жирного, жареного — сальные железы скажут "спасибо" и выдадут вам жирный блеск на голове. А вот овощи, белок, вода наоборот ваши союзники.

Девушка с красивыми волосами. Фото: Freepik

Добавим, что стресс влияет на все, в том числе на состояние волос. Когда вы нервничаете, гормоны меняются, и сальные железы тоже "нервничают", вырабатывая больше сала. Так что немного йоги, немного тишины, меньше драмы и голова скажет спасибо.

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