Можно ли мыть волосы дешевым шампунем — последствия, о которых молчат

Мытье волос дешевым шампунем — чем это грозит
Если каждое утро начинаете с мытья головы, остановитесь на минутку и задайте себе простой вопрос: а чем именно вы моете волосы? Потому что если это дешевый шампунь из супермаркета, стоит серьезно задуматься.
В Ukr.Media объяснили, о чем стоит волноваться.
Чем опасны дешевые средства для мытья волос
Такие средства часто имеют очень высокий pH — то есть они щелочные, а это совсем не то, что нравится вашим волосам. На самом деле кожа головы и сами волосы "любят" среду ближе к кислой — с pH 5,5-7. А если каждый день лить на себя шампунь с pH 8, то кутикулы волос открываются, как створки, и все — блеск исчезает, пряди становятся сухими, путаются, появляется раздражение или наоборот жирность, которую хочется еще больше смыть.
Чтобы этого не произошло, нужно не просто выбирать шампунь подороже (потому что цена не всегда означает качество), а смотреть, чтобы в составе были успокаивающие ингредиенты: экстракты календулы, овса, окопника — все это поддерживает баланс кожи, снимает зуд и даже помогает избежать перхоти.
И если вы действительно должны мыть голову каждый день — возможно, из-за работы, тренировки или типа волос — тогда просто избегайте средств с pH выше 7.5. Пусть в вашей ванной будут те, что поддерживают здоровье волос, а не нарушают его. Потому что волосы это не просто картинка в зеркале. Это часть вас, вашего настроения, стиля и энергии. И они заслуживают лучшего ухода.
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