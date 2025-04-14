Можно ли мыть волосы дешевым шампунем — последствия, о которых молчат

Девушке моют волосы. Фото: Freepik

Если каждое утро начинаете с мытья головы, остановитесь на минутку и задайте себе простой вопрос: а чем именно вы моете волосы? Потому что если это дешевый шампунь из супермаркета, стоит серьезно задуматься.

В Ukr.Media объяснили, о чем стоит волноваться.

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Такие средства часто имеют очень высокий pH — то есть они щелочные, а это совсем не то, что нравится вашим волосам. На самом деле кожа головы и сами волосы "любят" среду ближе к кислой — с pH 5,5-7. А если каждый день лить на себя шампунь с pH 8, то кутикулы волос открываются, как створки, и все — блеск исчезает, пряди становятся сухими, путаются, появляется раздражение или наоборот жирность, которую хочется еще больше смыть.

Девушка наносит шампунь на волосы. Фото: Freepik

Чтобы этого не произошло, нужно не просто выбирать шампунь подороже (потому что цена не всегда означает качество), а смотреть, чтобы в составе были успокаивающие ингредиенты: экстракты календулы, овса, окопника — все это поддерживает баланс кожи, снимает зуд и даже помогает избежать перхоти.

И если вы действительно должны мыть голову каждый день — возможно, из-за работы, тренировки или типа волос — тогда просто избегайте средств с pH выше 7.5. Пусть в вашей ванной будут те, что поддерживают здоровье волос, а не нарушают его. Потому что волосы это не просто картинка в зеркале. Это часть вас, вашего настроения, стиля и энергии. И они заслуживают лучшего ухода.

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