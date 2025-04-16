Що робити, якщо волосся крутиться і неслухняне — дієві лайфхаки

Дівчина з кучерявим волоссям. Фото: Freepik

Пухнасте, неслухняне й сухе волосся — це той самий момент, коли ні зачіска, ні стиль не рятують. Особливо навесні, коли погода то гріє, то поливає дощем. Добра новина — з цим можна впоратись. І не обов’язково бігти за дорогими салонними процедурами. Є кілька простих кроків, які реально допоможуть зробити волосся гладким і слухняним.

Про це пише The Mirror.

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Сонце — не завжди друг

Так, воно дає нам вітамін D і настрій, але ще й сушить волосся, змінює його колір і провокує "фриз" — оті дрібні, що стирчать у всі боки. А теплі температури можуть змушувати волосся закручуватись навіть у тих, хто ніколи не мав локонів.

Головне зволоження

Коли у повітрі вологість, особливо після дощу, волосся починає крутитися, бо волога потрапляє всередину й розриває ті мікрозв’язки, що тримають його форму. Тому важливо користуватись шампунями зі зволоженням, особливо якщо у вас кучеряве або тонке волосся. Ідеально обирати ті, що залишають на волоссі водовідштовхувальний бар’єр. Це як плащ для кожної волосинки.

Кучеряве волосся. Фото: Freepik

Термозахист не лише від фена

Багато хто думає, що термозахист потрібен лише для укладки. Насправді він ще й допомагає блокувати шкідливі UV-промені. Не всі засоби це вміють, тому варто шукати ті, де є пряме зазначення про UV-захист.

Регулярне миття

Більшість дівчат миють голову лише кілька разів на тиждень. Але це не завжди добре. Шкіра голови — це як шкіра обличчя: збирає піт, пил, виділяє жир. Якщо не мити регулярно, все це накопичується, і з’являється лупа, неприємний блиск, а волосся має втомлений вигляд. Ідеально мити голову раз на два дні. Головне не поспішати: трохи масажу (до хвилини) під час миття, гарне промивання, і тоді голова справді чиста.

Пухнасте волосся. Фото: Freepik

Цікаво те, що якщо волосся тонке, то його більше на сантиметр шкіри голови, ніж у людей із густим або кучерявим. А чим більше волосків — тим більше сальних залоз, отже, і жирниться все швидше.

Раніше ми писали про те, чи безпечно мити волосся дешевим шампунем.

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