Що робити, якщо волосся крутиться і неслухняне — дієві лайфхаки

Як правильно доглядати за пухнастим волосся — прості рішення
Пухнасте, неслухняне й сухе волосся — це той самий момент, коли ні зачіска, ні стиль не рятують. Особливо навесні, коли погода то гріє, то поливає дощем. Добра новина — з цим можна впоратись. І не обов’язково бігти за дорогими салонними процедурами. Є кілька простих кроків, які реально допоможуть зробити волосся гладким і слухняним.
Про це пише The Mirror.
Як доглядати за вибагливим волоссям
Сонце — не завжди друг
Так, воно дає нам вітамін D і настрій, але ще й сушить волосся, змінює його колір і провокує "фриз" — оті дрібні, що стирчать у всі боки. А теплі температури можуть змушувати волосся закручуватись навіть у тих, хто ніколи не мав локонів.
Головне зволоження
Коли у повітрі вологість, особливо після дощу, волосся починає крутитися, бо волога потрапляє всередину й розриває ті мікрозв’язки, що тримають його форму. Тому важливо користуватись шампунями зі зволоженням, особливо якщо у вас кучеряве або тонке волосся. Ідеально обирати ті, що залишають на волоссі водовідштовхувальний бар’єр. Це як плащ для кожної волосинки.
Термозахист не лише від фена
Багато хто думає, що термозахист потрібен лише для укладки. Насправді він ще й допомагає блокувати шкідливі UV-промені. Не всі засоби це вміють, тому варто шукати ті, де є пряме зазначення про UV-захист.
Регулярне миття
Більшість дівчат миють голову лише кілька разів на тиждень. Але це не завжди добре. Шкіра голови — це як шкіра обличчя: збирає піт, пил, виділяє жир. Якщо не мити регулярно, все це накопичується, і з’являється лупа, неприємний блиск, а волосся має втомлений вигляд. Ідеально мити голову раз на два дні. Головне не поспішати: трохи масажу (до хвилини) під час миття, гарне промивання, і тоді голова справді чиста.
Цікаво те, що якщо волосся тонке, то його більше на сантиметр шкіри голови, ніж у людей із густим або кучерявим. А чим більше волосків — тим більше сальних залоз, отже, і жирниться все швидше.
Раніше ми писали про те, чи безпечно мити волосся дешевим шампунем.
Також ми повідомляли, як часто варто мити жирне волосся і які ще особливості в його догляді варто враховувати.
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