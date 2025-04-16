Что делать, если волосы крутятся и непослушные - действенные лайфхаки

Девушка с кудрявыми волосами. Фото: Freepik

Пушистые, непослушные и сухие волосы — это тот самый момент, когда ни прическа, ни стиль не спасают. Особенно весной, когда погода то греет, то поливает дождем. Хорошая новость — с этим можно справиться. И не обязательно бежать за дорогими салонными процедурами. Есть несколько простых шагов, которые реально помогут сделать волосы гладкими и послушными.

Об этом пишет The Mirror.

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Солнце — не всегда друг

Да, оно дает нам витамин D и настроение, но еще и сушит волосы, меняет их цвет и провоцирует "фриз" — те мелкие, торчащие во все стороны волосы. А теплые температуры могут заставлять волосы закручиваться даже у тех, кто никогда не имел локонов.

Главное увлажнение

Когда в воздухе влажность, особенно после дождя, волосы начинают крутиться, потому что влага попадает внутрь и разрывает те микросвязи, которые держат их форму. Поэтому важно пользоваться шампунями с увлажнением, особенно если у вас вьющиеся или тонкие волосы. Идеально выбирать те, которые оставляют на волосах водоотталкивающий барьер. Это как плащ для каждого волоска.

Вьющиеся волосы. Фото: Freepik

Термозащита не только от фена

Многие думают, что термозащита нужна только для укладки. На самом деле она еще и помогает блокировать вредные UV-лучи. Не все средства это умеют, поэтому стоит искать те, где есть прямое указание об UV-защите.

Регулярное мытье

Большинство девушек моют голову всего несколько раз в неделю. Но это не всегда хорошо. Кожа головы — это как кожа лица: собирает пот, пыль, выделяет жир. Если не мыть регулярно, все это накапливается, и появляется перхоть, неприятный блеск, а волосы имеют уставший вид. Идеально мыть голову раз в два дня. Главное не спешить: немного массажа (до минуты) во время мытья, хорошее промывание, и тогда голова действительно чистая.

Пушистые волосы. Фото: Freepik

Интересно то, что если волосы тонкие, то их больше на сантиметр кожи головы, чем у людей с густыми или вьющимися. А чем больше волосков — тем больше сальных желез, следовательно, и жирнится все быстрее.

Ранее мы писали о том, безопасно ли мыть волосы дешевым шампунем.

Также мы сообщали, как часто стоит мыть жирные волосы и какие еще особенности в их уходе стоит учитывать.