Что делать, если волосы крутятся и непослушные - действенные лайфхаки

Как правильно ухаживать за пушистыми волосами — простые решения
Пушистые, непослушные и сухие волосы — это тот самый момент, когда ни прическа, ни стиль не спасают. Особенно весной, когда погода то греет, то поливает дождем. Хорошая новость — с этим можно справиться. И не обязательно бежать за дорогими салонными процедурами. Есть несколько простых шагов, которые реально помогут сделать волосы гладкими и послушными.
Об этом пишет The Mirror.
Как ухаживать за привередливыми волосами
Солнце — не всегда друг
Да, оно дает нам витамин D и настроение, но еще и сушит волосы, меняет их цвет и провоцирует "фриз" — те мелкие, торчащие во все стороны волосы. А теплые температуры могут заставлять волосы закручиваться даже у тех, кто никогда не имел локонов.
Главное увлажнение
Когда в воздухе влажность, особенно после дождя, волосы начинают крутиться, потому что влага попадает внутрь и разрывает те микросвязи, которые держат их форму. Поэтому важно пользоваться шампунями с увлажнением, особенно если у вас вьющиеся или тонкие волосы. Идеально выбирать те, которые оставляют на волосах водоотталкивающий барьер. Это как плащ для каждого волоска.
Термозащита не только от фена
Многие думают, что термозащита нужна только для укладки. На самом деле она еще и помогает блокировать вредные UV-лучи. Не все средства это умеют, поэтому стоит искать те, где есть прямое указание об UV-защите.
Регулярное мытье
Большинство девушек моют голову всего несколько раз в неделю. Но это не всегда хорошо. Кожа головы — это как кожа лица: собирает пот, пыль, выделяет жир. Если не мыть регулярно, все это накапливается, и появляется перхоть, неприятный блеск, а волосы имеют уставший вид. Идеально мыть голову раз в два дня. Главное не спешить: немного массажа (до минуты) во время мытья, хорошее промывание, и тогда голова действительно чистая.
Интересно то, что если волосы тонкие, то их больше на сантиметр кожи головы, чем у людей с густыми или вьющимися. А чем больше волосков — тем больше сальных желез, следовательно, и жирнится все быстрее.
Ранее мы писали о том, безопасно ли мыть волосы дешевым шампунем.
Также мы сообщали, как часто стоит мыть жирные волосы и какие еще особенности в их уходе стоит учитывать.
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