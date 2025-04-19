Як доглядати за довгим волоссям — чого категорично не можна робити

Дівчина з довгим і доглянутим волоссям. Фото: freepik

Красиве, довге та доглянуте волосся — це важка щоденна праця його власниці. Правильно мити, обрати потрібні доглядові засоби та навіть вибір гребінця — усе це впливає на стан вашого волосся.

Новини.LIVE, поспілкувавшись з трихологами розповість, що робити, аби волосся було здоровим.

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Правильно мийте голову

Під час миття волосся потрібно робити масаж голови, аби покращувався кровообіг та видалявся сальний жир. Не мийте волосся у сильно гарячій воді, адже це може його пошкодити та робить сухим. Якщо ви користуєтесь масками чи кондиціонерами, то тримайте їх на волоссі стільки, скільки зазначено в інструкції. За допомогою гребінця розподіляйте їх по всій довжині.

Дівчина миє голову. Фото: freepik

Регулярно підстригайте кінчики

Аби волосся мало здоровий вигляд, трихологи радять двічі на рік підстригати кінчики. Таким чином відбувається стимуляція росту волосся, а ваша зачіска завжди має свіжий вигляд. Що стосується посічених кінчиків, то їх можна підстригати частіше.

Ведіть здоровий спосіб життя

Здорове харчування, повноцінний сон, відсутність стресу та фізична активність позитивно впливають на стан волосся. Водночас поганий спосіб життя призводить до його випадіння, потоншення та до ранньої сивини. Не нехтуйте своїм здоров'ям та красою і зверніться до трихологів, якщо вас турбує стан волосся.

Крім того, варто ретельно обирати шампунь та інші доглядові засоби, під час миття волосся двічі використовувати шампунь, не користуватися феном та плойкою одночасно, а також мати два шампуні.

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