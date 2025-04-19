Как ухаживать за длинными волосами — чего категорически нельзя делать

Девушка с длинными и ухоженными волосами. Фото: freepik

Красивые, длинные и ухоженные волосы — это тяжелый ежедневный труд их обладательницы. Правильно мыть, выбрать нужные уходовые средства и даже выбор расчески — все это влияет на состояние ваших волос.

Новини.LIVE, пообщавшись с трихологами расскажет, что делать, чтобы волосы были здоровыми.

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Правильно мойте голову

Во время мытья волос нужно делать массаж головы, чтобы улучшалось кровообращение и удалялся сальный жир. Не мойте волосы в сильно горячей воде, ведь это может их повредить и делает сухими. Если вы пользуетесь масками или кондиционерами, то держите их на волосах столько, сколько указано в инструкции. С помощью расчески распределяйте их по всей длине.

Девушка моет голову. Фото: freepik

Регулярно подстригайте кончики

Чтобы волосы имели здоровый вид, трихологи советуют дважды в год подстригать кончики. Таким образом происходит стимуляция роста волос, а ваша прическа всегда имеет свежий вид. Что касается секущихся кончиков, то их можно подстригать чаще.

Ведите здоровый образ жизни

Здоровое питание, полноценный сон, отсутствие стресса и физическая активность положительно влияют на состояние волос. В то же время плохой образ жизни приводит к их выпадению, истончению и к ранней седине. Не пренебрегайте своим здоровьем и красотой и обратитесь к трихологам, если вас беспокоит состояние волос.

Кроме того, стоит тщательно выбирать шампунь и другие уходовые средства, во время мытья волос дважды использовать шампунь, не пользоваться феном и плойкой одновременно, а также иметь два шампуня.

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