Прически, которые могут вызвать выпадение волос — что следует учитывать

Девушка с заплетенными волосами. Фото: Freepik

Стильная прическа может придать образу завершенности, но не всегда это безопасно для волос — некоторые из них могут быть слишком тугими. Это не только вызывает дискомфорт, но и сильно вредит волосам, что в конечном итоге может привести к их выпадению.

Новини.LIVE рассказывают о том, какие прически лучше не делать, чтобы ваши волосы были здоровыми.

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Тугой хвост

Вам лучше отказаться от постоянного ношения хвоста. Из-за того, что такая прическа слишком тугая, волосы повреждаются и выпадают. Особенно это касается места, где крепится резинка. Волосяные фолликулы постоянно находятся под напряжением, из-за чего волосы становятся ослабленными.

Тугой хвост. Фото: Freepik

Наращивание волос

Дискуссии о вреде этой процедуры ведутся постоянно. Наращивание дает возможность быстро добавить прическе объема и длины. Однако ваши натуральные волосы могут сильно повредиться.

В первую очередь, на повреждение будет иметь влияние горячий клей, который используют в процедуре. Также вредным является увеличение нагрузки на волосяные фолликулы. Это в конечном итоге приводит к выпадению.

Наращенные волосы. Фото: Freepik

Косы

Туго заплетенные косы также являются причиной слабых и тонких волос. Если вы чувствуете боль и покалывание на коже головы, лучше отказаться от такой прически. В противном случае — это приведет к выпадению и ломкости волос.

Заплетенные косы. Фото: Freepik

Если ваши волосы начали выпадать, стоит немедленно обратиться к специалисту. Сделайте это при первых же симптомах. Врач поможет вернуть здоровье вашим волосам и восстановить их.

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