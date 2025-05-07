Найтрендовіша коротка стрижка на літо — стильна і зухвала

Дівчина з гарною стрижкою. Фото: Freepik

Андеркат уже давно перестав бути суто чоловічою стрижкою або елементом бунтарського стилю. У 2025 році він упевнено посів місце серед трендових жіночих зачісок. Тепер це не просто сміливе рішення, а стильна деталь, яка підкреслює характер, додає витонченості й навіть робить риси обличчя виразнішими.

Новини.LIVE розповість про це більше.

Реклама

Читайте також:

Чим особливий жіночий андеркат

У цій стрижці контраст — головний козир. Виголені зони (скроні, потилиця або все одразу) створюють чітку лінію переходу до довшого волосся зверху. Це має яскравий, але водночас гармонійний вигляд. До того ж жіночий андеркат часто поєднують із чубчиком, косими лініями або легкою асиметрією — і це робить його ще цікавішим.

Наприклад, якщо верхня частина коротка і рвана — вийде сміливий і трохи зухвалий вигляд. А якщо залишити довгі пасма або гладенько укласти — образ стає м’якшим, більш елегантним.

Стильна коротка стрижка. Фото з Instagram

Найпопулярніші варіанти

Класичний андеркат — голені боки і потилиця, верх — довгий і об’ємний. Стильно, просто, ефектно.

З візерунком — для тих, хто хоче ще більше креативу. На виголеній частині можна зробити геометрію, хвилі чи навіть малюнки.

Кому личить така стрижка

Андеркат можна "підлаштувати" під будь-який тип обличчя:

овальне — ідеальне для будь-якого варіанту;

кругле — краще залишити подовжені пасма зверху, щоб візуально витягнути форму;

квадратне або у формі сердечка — підкреслює гарну лінію щелепи й вилиці.

Як укладати цю стрижку

Можна трохи зібрати руками з текстурувальним засобом — буде розтріпаний кежуал. Ще як варіант пригладити гелем, що ідеально для вечора або офісу. Як варіант, можна також зробити хвилю, підняти верх, випустити чубчик — фантазії тут немає меж.

Гарна укладка. Фото з Instagra

І ще одне: виголені зони швидко відростають. Щоб все мало акуратний вигляд, треба оновлювати стрижку кожні 3–4 тижні. Верхню частину можна залишати довше — до двох місяців.

Раніше ми писали про те, які ще короткі стрижки є універсальними і при цьому їх легко укладати.

Також ми повідомляли про стрижки для тонкого волосся, що додадуть об'єму.