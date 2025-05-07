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Наймодніша коротка стрижка літа-2025 — тренд, що кидає виклик

7 травня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найтрендовіша коротка стрижка на літо — стильна і зухвала
Дівчина з гарною стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Андеркат уже давно перестав бути суто чоловічою стрижкою або елементом бунтарського стилю. У 2025 році він упевнено посів місце серед трендових жіночих зачісок. Тепер це не просто сміливе рішення, а стильна деталь, яка підкреслює характер, додає витонченості й навіть робить риси обличчя виразнішими.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Чим особливий жіночий андеркат

У цій стрижці контраст — головний козир. Виголені зони (скроні, потилиця або все одразу) створюють чітку лінію переходу до довшого волосся зверху. Це має яскравий, але водночас гармонійний вигляд. До того ж жіночий андеркат часто поєднують із чубчиком, косими лініями або легкою асиметрією — і це робить його ще цікавішим.

Наприклад, якщо верхня частина коротка і рвана — вийде сміливий і трохи зухвалий вигляд. А якщо залишити довгі пасма або гладенько укласти — образ стає м’якшим, більш елегантним. 

Жінка з коротким волоссям завжди має особливий вигляд
Стильна коротка стрижка. Фото з Instagram

Найпопулярніші варіанти

  • Класичний андеркат — голені боки і потилиця, верх — довгий і об’ємний. Стильно, просто, ефектно.
  • З візерунком — для тих, хто хоче ще більше креативу. На виголеній частині можна зробити геометрію, хвилі чи навіть малюнки.

Кому личить така стрижка

Андеркат можна "підлаштувати" під будь-який тип обличчя:

  • овальне — ідеальне для будь-якого варіанту;
  • кругле — краще залишити подовжені пасма зверху, щоб візуально витягнути форму;
  • квадратне або у формі сердечка — підкреслює гарну лінію щелепи й вилиці.

Як укладати цю стрижку

Можна трохи зібрати руками з текстурувальним засобом — буде розтріпаний кежуал. Ще як варіант пригладити гелем, що ідеально для вечора або офісу. Як варіант, можна також зробити хвилю, підняти верх, випустити чубчик — фантазії тут немає меж.

Стрижка, яку можна укладати різним чином
Гарна укладка. Фото з Instagra

І ще одне: виголені зони швидко відростають. Щоб все мало акуратний вигляд, треба оновлювати стрижку кожні 3–4 тижні. Верхню частину можна залишати довше — до двох місяців.

Раніше ми писали про те, які ще короткі стрижки є універсальними і при цьому їх легко укладати.

Також ми повідомляли про стрижки для тонкого волосся, що додадуть об'єму.

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