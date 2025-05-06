Стрижки зі скандинавським настроєм — нова класика світової моди

Дівчина з цікавою стрижкою. Фото: Freepik

У світі моди скандинавські дівчата завжди йдуть на крок попереду. Вони не просто слідують трендам, а створюють їх. І коли йдеться про зачіски, саме вони вміють зробити з простої стрижки стильну заяву. У них немає страху перед новим, і кожен їхній вибір має невимушений, але водночас дуже продуманий вигляд.

Новини.LIVE розповість про це більше.

Реклама

Читайте також:

Стрижки, що роблять скандинавки у 2025 році

Малет

Ця стрижка не для всіх — у неї характер. Коротко ззаду, довше спереду — саме такий "розірваний" силует зараз обирають модниці на півночі. У них малет — це не просто форма, це спосіб показати, що їх не хвилюють стандарти. Стрижка підходить тим, хто не боїться бути в центрі уваги й має власний стиль.

Стрижка малет. Фото з Instagram

Безладний боб

Здається, що жінки просто встали з ліжка і пішли, але це тільки ілюзія. Насправді над цим "хаосом" добре попрацювали. Скандинавські красуні носять боб із хвилями, які м’яко обрамляють обличчя, і трохи скуйовдженим ефектом. Ніякої склейки, ніякого лаку — все максимально природно, але виглядає дуже стильно.

Боб. Фото з Instagram

Довгий чубчик, як у кіно 70-х

Цей чубчик нагадує французькі фільми, де героїні мали легкий недбалий вигляд, але завжди чарували. У Скандинавії його обожнюють. Його роблять м’яким, рухливим, ніби він сам собою так ліг. Часто такий чубчик поєднують із коротким волоссям — разом вони створюють ефект недбалого шику. Тут важлива не ідеальність, а свобода і характер.

Довгий чубчик. Фото з Instagram

У підсумку не важливо, який у вас тип волосся чи стиль одягу. Якщо хочеться мати по-справжньому модний вигляд, можна просто підглянути, як це роблять скандинавки. У них завжди є натхнення для нових образів.

Раніше ми писали про те, які стрижки універсальні і легкі в догляді.

Також ми повідомляли, чому стрижку варто обирати за типом волосся.