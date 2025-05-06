Стрижки со скандинавским настроением — новая классика мировой моды

Девушка с интересной стрижкой. Фото: Freepik

В мире моды скандинавские девушки всегда идут на шаг впереди. Они не просто следуют трендам, а создают их. И когда речь заходит о прическах, именно они умеют сделать из простой стрижки стильное заявление. У них нет страха перед новым, и каждый их выбор выглядит непринужденно, но при этом очень продуманно.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Маллет

Эта стрижка не для всех — у нее характер. Коротко сзади, длиннее спереди — именно такой "разорванный" силуэт сейчас выбирают модницы на севере. У них маллет — это не просто форма, это способ показать, что их не волнуют стандарты. Стрижка подходит тем, кто не боится быть в центре внимания и имеет собственный стиль.

Стрижка маллет. Фото из Instagram

Беспорядочный боб

Кажется, что женщины просто встали с постели и пошли, но это только иллюзия. На самом деле над этим "хаосом" хорошо поработали. Скандинавские красавицы носят боб с волнами, которые мягко обрамляют лицо, и немного взъерошенным эффектом. Никакой склейки, никакого лака — все максимально естественно, но выглядит очень стильно.

Боб. Фото из Instagram

Длинная челка, как в кино 70-х

Эта челка напоминает французские фильмы, где героини выглядели легко небрежно, но всегда очаровывали. В Скандинавии ее обожают. Ее делают мягкой, подвижной, будто она сама собой так легла. Часто такую челку сочетают с короткими волосами — вместе они создают эффект небрежного шика. Здесь важна не идеальность, а свобода и характер.

Длинная челка. Фото из Instagram

В итоге не важно, какой у вас тип волос или стиль одежды. Если хочется выглядеть по-настоящему модно, можно просто подсмотреть, как это делают скандинавки. У них всегда есть вдохновение для новых образов.

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