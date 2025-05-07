Самая трендовая короткая стрижка на лето — стильная и дерзкая

Девушка с красивой стрижкой. Фото: Freepik

Андеркат уже давно перестал быть сугубо мужской стрижкой или элементом бунтарского стиля. В 2025 году он уверенно занял место среди трендовых женских причесок. Теперь это не просто смелое решение, а стильная деталь, которая подчеркивает характер, добавляет изящества и даже делает черты лица более выразительными.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Чем особенный женский андеркат

В этой стрижке контраст главный козырь. Выбритые зоны (виски, затылок или все сразу) создают четкую линию перехода к более длинным волосам сверху. Это выглядит ярко, но в то же время гармонично. К тому же женский андеркат часто сочетают с челкой, косыми линиями или легкой асимметрией — и это делает его еще интереснее.

Например, если верхняя часть короткая и рваная — получится смелый и немного дерзкий вид. А если оставить длинные пряди или гладко уложить — образ становится более мягким, элегантным.

Стильная коротка стрижка. Фото из Instagram

Самые популярные варианты

Классический андеркат — бритые бока и затылок, верх — длинный и объемный. Стильно, просто, эффектно.

С узором — для тех, кто хочет еще больше креатива. На выбритой части можно сделать геометрию, волны или даже рисунки.

Кому идет такая стрижка

Андеркат можно "подстроить" под любой тип лица:

овальное — идеальное для любого варианта;

круглое — лучше оставить удлиненные пряди сверху, чтобы визуально вытянуть форму;

квадратное или в форме сердечка — подчеркивает красивую линию челюсти и скулы.

Как укладывать эту стрижку

Можно немного собрать руками с текстурирующим средством — будет растрепанный кэжуал. Еще как вариант пригладить гелем, что идеально для вечера или офиса. Как вариант, можно также сделать волну, приподнять верх, выпустить челку — фантазии здесь нет предела.

Красивая укладка. Фото из Instagra

И еще одно: выбритые зоны быстро отрастают. Чтобы все выглядело аккуратно, надо обновлять стрижку каждые 3-4 недели. Верхнюю часть можно оставлять дольше — до двух месяцев.

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