Классические стрижки, о которых стоит забыть — их время уже прошло

Девушке делают стильную стрижку. Фото: Freepik

Говорят, новая стрижка — новая я. Но бывает, что после похода к парикмахеру в зеркале получается не то, что хотелось бы увидеть. А все потому, что некоторые модные прически способны добавить не только пару лет, но и десяток. Если не хотите выглядеть старше только из-за неудачной стрижки — вот что лучше обходить стороной.

Новини.LIVE предупреждает о стрижках, от которых стоит отказаться.

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Малет и гаврош

Эти варианты стрижек словно вернулись из прошлого. Все хватались за малет — коротко сверху, а низ длинный. Звезды показывали его со всех ракурсов. Но есть нюанс: эта стрижка часто добавляет возраста. Она действительно эффектная, но выглядит скорее бунтарской, а не молодежной. К тому же не всем подходит — форма головы сразу становится странной, а весь образ немного тяжелым.

Стрижка малет. Фото из Instagram

Вместо этого лучше выбрать:

пикси с удлинением;

шегги с легкими прядями.

Ультракороткая пикси — рискованная история

Да, короткие волосы часто освежают. Но если их слишком мало — имеем обратный эффект. Когда открыты лоб, шея, виски — любая мелкая морщинка становится более заметной. И вместо драйва получите критику.

Пикси. Фото из Instagram

Решение простое — сделайте чуть более длинный вариант пикси или легкий боб. Лицо сразу станет мягче, а вид легче.

Каре с прямой челкой не лучшая идея

Когда все в стрижке симметрично и "под линеечку", любая неровность кожи, морщина или мимическая складка начинает бросаться в глаза. А если еще и прямая густая челка — привет, уставший взгляд. Такие прически добавляют строгости, а с ней и возраста.

Каре с прямой челкой. Фото из Instagram

Лучше заменить на что-то более живое:

например, лесенка или многослойная стрижка;

мягкий пикси-боб с челкой-шторкой, которая красиво обрамляет лицо и создает впечатление легкости и нежности.

Ранее мы писали о том, какие стрижки являются универсальными и не требуют много времени на укладку.

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