Трендовая стрижка 2025, которую не надо укладывать — сама держит форму

Без фена и стайлера — стрижка, которая всегда выглядит удачно
Одна из самых удобных и модных стрижек 2025 года — так называемый "мальчишеский боб" или boy bob — сейчас на пике популярности. И самое главное, что укладывать его практически не нужно. Волосы можно просто вымыть, дать им высохнуть естественным образом и все, прическа готова. В этом и заключается главный плюс: стиль без усилий.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
В чем особенность этой стрижки и почему ее советуют все
Эта стрижка выглядит особенно эффектно, когда в волосах легкий беспорядок — идеально, если они немного волнистые или имеют естественную текстуру. Укладкой можно не заморачиваться: достаточно выбрать пробор — по центру или на бок, в зависимости от того, как вам больше подходит.
"Мальчишеский боб" подходит женщинам всех возрастов:
- в 20-30 лет он добавляет свежести, легкости, подчеркивает индивидуальный стиль;
- в 35-45 — помогает выглядеть современно, не теряя элегантности;
- после 50-ти — отлично омолаживает, делает образ более живым и динамичным.
Кроме того, эта стрижка подходит к любой форме лица и легко сочетается с челкой, если вам хочется перемен или дополнительного акцента. Идеальная длина — от нижней части ушей до подбородка.
Если вы давно искали вариант, который не требует ежедневных укладок и при этом выглядеть стильно, то обратите внимание именно на boy bob. Это тот случай, когда естественность — не только тренд, но и настоящее облегчение для ежедневной рутины. Стрижка подойдет вам, если хотите обновиться и одновременно оставаться собой.
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