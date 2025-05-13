Трендовая стрижка 2025, которую не надо укладывать — сама держит форму

Девушке делают укладку. Фото: Freepik

Одна из самых удобных и модных стрижек 2025 года — так называемый "мальчишеский боб" или boy bob — сейчас на пике популярности. И самое главное, что укладывать его практически не нужно. Волосы можно просто вымыть, дать им высохнуть естественным образом и все, прическа готова. В этом и заключается главный плюс: стиль без усилий.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Эта стрижка выглядит особенно эффектно, когда в волосах легкий беспорядок — идеально, если они немного волнистые или имеют естественную текстуру. Укладкой можно не заморачиваться: достаточно выбрать пробор — по центру или на бок, в зависимости от того, как вам больше подходит.

Стрижка боб. Фото из Instagram

"Мальчишеский боб" подходит женщинам всех возрастов:

в 20-30 лет он добавляет свежести, легкости, подчеркивает индивидуальный стиль;

в 35-45 — помогает выглядеть современно, не теряя элегантности;

после 50-ти — отлично омолаживает, делает образ более живым и динамичным.

Кроме того, эта стрижка подходит к любой форме лица и легко сочетается с челкой, если вам хочется перемен или дополнительного акцента. Идеальная длина — от нижней части ушей до подбородка.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Если вы давно искали вариант, который не требует ежедневных укладок и при этом выглядеть стильно, то обратите внимание именно на boy bob. Это тот случай, когда естественность — не только тренд, но и настоящее облегчение для ежедневной рутины. Стрижка подойдет вам, если хотите обновиться и одновременно оставаться собой.

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