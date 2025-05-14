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Головна Мода Стрижка, що не потребує укладки, але завжди в тренді

Стрижка, що не потребує укладки, але завжди в тренді

Ua en ru
Дата публікації: 14 травня 2025 16:01
Стрижка, яка не потребує укладки — ідеальний вибір для зайнятих жінок
Коротка стрижка. Фото: Freepik

Вам набридло щоранку стояти з феном і стайлерами, щоб хоч якось привести волосся до ладу? Є круте рішення — бойфренд-боб. Це не просто ще одна модна стрижка, це справжнє полегшення для всіх, хто хоче мати класний вигляд без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому варто зробити бойфренд-боб

Уявіть собі звичний боб, тільки без строгих ліній і ідеальної укладки. У ньому є щось від чоловічої легкості, але при цьому він дуже жіночний і сучасний. Така собі ятрохи скуйовджена, розслаблена краса — ніби ви прокинулись, а волосся вже саме лягло як треба.

Стрижка, що додає характерності образу
Жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Кому підійде ця стрижка

В цілому, це універсальна стрижка. Круглому обличчю боб додасть структури, як і овальному.  А якщо маєте видовжене обличчя, то просто оберіть трохи коротшу довжину і отримаєте розкішний ефект. Та й тип волосся значення майже не має — пряме, хвилясте, тонке, густе — бойфренд-боб усе витримає і ще й підкреслить.

Чому всі його так люблять

Бо це не стрижка, а знахідка. Її не треба щодня вкладати. Навпаки, легка недбалість — це її фішка. Ідеально для літа, коли хочеться легкості не тільки в одязі, а й у зачісці. Тому якщо хочеться цю стрижку, то прийдіть до майстра і попросіть довжину до підборіддя або трохи нижче, з прямим зрізом і зовсім мінімальним шаруванням на кінцях. Ніяких зайвих градуювань, ніяких складних форм. Головне — ефект легкості, ніби "так і було".

Стрижка, якою усі захоплюються
Стрижка боб. Фото: Freepik

Трохи порад для стилізації

Зробіть проділ посередині або змініть напрямок волосся та додайте легку хвилю. Але якщо чесно, навіть без будь-яких маніпуляцій цей боб завжди матиме вдалий вигляд. Тож, якщо хочеться щось свіже, що не буде вимагати багато часу на укладку  — спробуйте бойфренд-боб. Це як ваш улюблений оверсайз-светр: зручно, просто і має крутий вигляд.

Раніше ми писали про те, які класичні стрижки покинули тренди цього року.

Також ми повідомляли, яку сміливу стрижку можна зробити на літо.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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