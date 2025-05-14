Стрижка, яка не потребує укладки — ідеальний вибір для зайнятих жінок

Коротка стрижка. Фото: Freepik

Вам набридло щоранку стояти з феном і стайлерами, щоб хоч якось привести волосся до ладу? Є круте рішення — бойфренд-боб. Це не просто ще одна модна стрижка, це справжнє полегшення для всіх, хто хоче мати класний вигляд без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому варто зробити бойфренд-боб

Уявіть собі звичний боб, тільки без строгих ліній і ідеальної укладки. У ньому є щось від чоловічої легкості, але при цьому він дуже жіночний і сучасний. Така собі ятрохи скуйовджена, розслаблена краса — ніби ви прокинулись, а волосся вже саме лягло як треба.

Жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Кому підійде ця стрижка

В цілому, це універсальна стрижка. Круглому обличчю боб додасть структури, як і овальному. А якщо маєте видовжене обличчя, то просто оберіть трохи коротшу довжину і отримаєте розкішний ефект. Та й тип волосся значення майже не має — пряме, хвилясте, тонке, густе — бойфренд-боб усе витримає і ще й підкреслить.

Чому всі його так люблять

Бо це не стрижка, а знахідка. Її не треба щодня вкладати. Навпаки, легка недбалість — це її фішка. Ідеально для літа, коли хочеться легкості не тільки в одязі, а й у зачісці. Тому якщо хочеться цю стрижку, то прийдіть до майстра і попросіть довжину до підборіддя або трохи нижче, з прямим зрізом і зовсім мінімальним шаруванням на кінцях. Ніяких зайвих градуювань, ніяких складних форм. Головне — ефект легкості, ніби "так і було".

Стрижка боб. Фото: Freepik

Трохи порад для стилізації

Зробіть проділ посередині або змініть напрямок волосся та додайте легку хвилю. Але якщо чесно, навіть без будь-яких маніпуляцій цей боб завжди матиме вдалий вигляд. Тож, якщо хочеться щось свіже, що не буде вимагати багато часу на укладку — спробуйте бойфренд-боб. Це як ваш улюблений оверсайз-светр: зручно, просто і має крутий вигляд.

Раніше ми писали про те, які класичні стрижки покинули тренди цього року.

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