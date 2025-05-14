Стрижка, не требующая укладки — идеальный выбор для занятых женщин

Короткая стрижка. Фото: Freepik

Вам надоело каждое утро стоять с феном и стайлерами, чтобы хоть как-то привести волосы в порядок? Есть крутое решение — бойфренд-боб. Это не просто еще одна модная стрижка, это настоящее облегчение для всех, кто хочет выглядеть классно без лишних усилий.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему стоит сделать бойфренд-боб

Представьте себе привычный боб, только без строгих линий и идеальной укладки. В нем есть что-то от мужской легкости, но при этом он очень женственный и современный. Такая себе слегка взъерошенная, расслабленная красота — будто вы проснулись, а волосы уже сами легли как надо.

Женщина с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Кому подойдет эта стрижка

В целом, это универсальная стрижка. Круглому лицу боб придаст структуры, как и овальному. А если у вас удлиненное лицо, то просто выберите чуть более короткую длину и получите роскошный эффект. Да и тип волос значения почти не имеет — прямые, волнистые, тонкие, густые — бойфренд-боб все выдержит и еще и подчеркнет.

Почему все его так любят

Потому что это не стрижка, а находка, ее не надо каждый день укладывать. Наоборот, легкая небрежность — это ее фишка. Идеально для лета, когда хочется легкости не только в одежде, но и в прическе. Поэтому если хочется эту стрижку, то придите к мастеру и попросите длину до подбородка или чуть ниже, с прямым срезом и совсем минимальной укладкой на концах. Никаких лишних градуировок, никаких сложных форм. Главное — эффект легкости, будто "так и было".

Стрижка боб. Фото: Freepik

Немного советов для стилизации

Сделайте пробор посередине или измените направление волос и добавьте легкую волну. Но если честно, даже без каких-либо манипуляций этот боб всегда будет выглядеть удачно. Поэтому, если хочется что-то свежее, что не будет требовать много времени на укладку — попробуйте бойфренд-боб. Это как ваш любимый оверсайз-свитер: удобно, просто и выглядит круто.

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