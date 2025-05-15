Культовая прическа 2000-х снова в моде — ее сделала Хейли Бибер

Хейли Бибер. Фото: Instagram/haileybieber

В 90-х и в начале 2000-х прически сестер Олсен были не просто модными — они задавали тон целым поколениям. Заколки-бабочки, небрежные волны, будто после сна, и легкая неряшливость стали их фирменным почерком. Казалось, что эти образы собраны за считанные минуты перед выходом. Но именно в этой простоте и скрывалась магия.

Об этом пишет Vogue.

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Мэри-Кейт и Эшли всегда умели носить волосы так, будто им все равно — и именно поэтому это было так стильно. Даже когда они отошли от актерства, их богемный образ остался узнаваемым: немного взъерошенные пряди, легкая текстура, как будто волосы сами решили, как лежать.

И вот теперь возвращение культовой прически. Но уже не с экранов, а из инстаграма Хейли Бибер. На новом фото у нее именно та самая прическа: не идеальные локоны, а мягкие волны, которые больше похожи на легкое гофре, выросшее из пляжной волны. Несколько прядей выбиваются из укладки, как будто она не успела их уловить — и именно это добавляет образу "того самого" эффекта.

Вместо дорогого глянца непринужденный шик. Хейли в узких брюках на низкой посадке и простой майке выглядит так, будто только что в спешке вышла из дома без зеркала, но все равно — как икона стиля. Та самая эстетика, по которой мы все немного соскучились.

Ранее мы писали о том, что Хейли Бибер похвасталась стильным ретро-образом.

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