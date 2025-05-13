Образ із 90-х, який обрала Гейлі Бібер — як його повторити

Гейлі Бібер. Фото: instagram/aileybieber

Гейлі Бібер знову здивувала модний світ — цього разу не гучною прем’єрою чи червоною доріжкою, а неймовірно тонким відчуттям стилю. Вона з’явилася в архівній сукні Gucci з весняно-літньої колекції 1998 року — саме тієї, яку понад 20 років тому носила сама Анна Вінтур. І мала при цьому настільки природний вигляд, що складно було не захопитися.

Про це пише Vogue.

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Сукня — ніжного небесного кольору, з витонченим А-силуетом, делікатно підкреслює талію й відкриває ноги. Лаконічна, але з характером. Гейлі доповнила її тілесними босоніжками, клатчем у кремових тонах і вузькими сонцезахисними окулярами, які одразу додають образу трохи ностальгічного вайбу й сучасної гостроти.

Цей лук не просто "вбрання дня". Це відсил до модної історії. Адже саме в цій сукні в далекому 1998 Анна Вінтур позувала поруч із Андре Леоном Теллі, ще однією знаковою фігурою у світі моди. Тоді це було сміливо. Сьогодні — символічно.

Гейлі Бібер у вінтажній сукні Gucci by Tom Ford. Фото: Vogue

Цікавий факт: сукню для Гейлі дістала її стилістка Дана Мішель. Вона відома тим, що вміє поєднувати архівні речі з сучасними акцентами так, ніби вони створені одне для одного. І справді, хоча зазвичай Бібер обирає бейбі-футболки, оверсайз-джинси та шкіряні куртки, цього разу її образ зовсім інший — стриманий, вишуканий, мов подих із минулого, адаптований до міського ритму сьогодення.

Цей вихід може стати точкою стилістичного повороту для Гейлі. Він показує, що архівна мода не про копіювання минулого, а про вміння прочитати його по-новому, зробити частиною свого стилю, без напруги й пафосу.

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