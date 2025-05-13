Образ из 90-х, который выбрала Хейли Бибер — как его повторить

Хейли Бибер. Фото: instagram/aileybieber

Хейли Бибер снова удивила модный мир — на этот раз не громкой премьерой или красной дорожкой, а невероятно тонким чувством стиля. Она появилась в архивном платье Gucci из весенне-летней коллекции 1998 года — именно том, которое более 20 лет назад носила сама Анна Винтур. И выглядела при этом настолько естественно, что сложно было не восхититься.

Об этом пишет Vogue.

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Платье — нежного небесного цвета, с изящным А-силуэтом, деликатно подчеркивает талию и открывает ноги. Лаконичное, но с характером. Хейли дополнила его телесными босоножками, клатчем в кремовых тонах и узкими солнцезащитными очками, которые сразу добавляют образу немного ностальгического вайба и современной остроты.

Этот лук не просто "наряд дня". Это отсылка к модной истории. Ведь именно в этом платье в далеком 1998 году Анна Винтур позировала рядом с Андре Леоном Телли, еще одной знаковой фигурой в мире моды. Тогда это было смело. Сегодня — символично.

Хейли Бибер в винтажном платье Gucci by Tom Ford. Фото: Vogue

Интересный факт: платье для Хейли достала ее стилист Дана Мишель. Она известна тем, что умеет сочетать архивные вещи с современными акцентами так, будто они созданы друг для друга. И действительно, хотя обычно Бибер выбирает бейби-футболки, оверсайз-джинсы и кожаные куртки, в этот раз ее образ совсем другой — сдержанный, изысканный, словно дыхание из прошлого, адаптированный к городскому ритму настоящего.

Этот выход может стать точкой стилистического поворота для Хейли. Он показывает, что архивная мода не о копировании прошлого, а об умении прочитать его по-новому, сделать частью своего стиля, без напряжения и пафоса.

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