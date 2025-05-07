Стиль Кендалл Дженнер — прості речі, які працюють завжди

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram.com/kendalljenner

Іноді зовсім не хочеться витрачати купу часу на підбір образу. Не думати про те, який колір до якого пасує, не шукати акцент — просто хочеться щось зручне, красиве і щоб мало вдалий вигляд. І ось тут на допомогу приходить найпростіший стильний прийом: поєднання базових речей. Тих самих, які точно є у шафі — джинси, біла футболка, класичні штани, простий жакет.

Про це пише Elle.

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Одна з таких комбінацій — сірий брючний костюм і базова футболка — вже встигли з’явитися на вулицях Парижа. І не на кому-небудь, а на самій Кендалл Дженнер. Під час однієї зі зйомок її помітили в костюмі вільного крою: широкі штани-палаццо і маскулінний жакет. Це було не пафосно, не театрально, а легко, по-міському, як треба. Замість класичної сорочки — звичайна біла футболка. Це мало неймовірно стильний вигляд.

Кендалл Дженнер. Фото: Elle

Секрет тут у балансі. Костюм має серйозний настрій, але футболка — це про комфорт і свободу. Додаємо ремінь, лаконічну сумку, лофери або човники — і образ готовий. Усе просто, але на вигляд як образ з обкладинки.

До речі, цього сезону саме сірі костюми стали справжніми улюбленцями дизайнерів. Їх можна побачити у нових колекціях Stella McCartney, Saint Laurent, Dior, Victoria Beckham. Одні обирають класику з широкими штанами, інші грають із кроєм або змінюють штани на спідниці-олівці. І хоча стилі різні, ідея одна — простота, яка має дорогий вигляд.

Stella McCartney. Фото: Elle

Мода вже давно не про складне. Вона про комфорт, який має такий вигляд, ніби ви добре все продумали, навіть якщо вдяглися за п’ять хвилин.

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