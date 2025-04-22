Що має бути в базовому гардеробі весни-2025 — вибір Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем. Фото: скриншот відео

Оновлювати гардероб з базових речей — це як робити ремонт із заміною електрики: спершу закладаємо надійний фундамент, а вже потім думаємо про декор. І поки TikTok диктує нам прозорі штани, а подіуми ще дивніші тренди, згадаємо про те, що справді стане у нагоді щодня. Хто ж краще знає базу, ніж Вікторія Бекхем? Її стиль — це елегантна простота, що ніколи не набридне.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Тож якщо у планах оновлення гардероба на весну 2025, ось підказка, що обов'язково варто мати під рукою. Не просто речі, а ваш персональний план виживання у світі моди.

Базові речі цієї весни, що рекомендує Вікторія Бекхем

Лаконічна сукня

Одна така точно має бути. Силуетна, з цікавим кроєм, не нудна. А якщо ще й кольору яскравого — зелений, рожевий, помаранчевий — то ви гарантовано опинитесь в центрі уваги. Вікторія любить комбінувати несподівані кольори — зелена сукня плюс помаранчеві підбори. І має це неймовірний вигляд.

Вікторія Бекхем. Фото: Cosmopolitan

Чорні окуляри

Такі окуляри — це мастхев. Як червона помада, як маленька чорна сукня. За настроєм можна обрати будь-яку форму, хоч квадрат, хоч круглі — головне, щоб окуляри були.

Чорні окуляри. Фото: Cosmopolitan

Акцентні колготи

Так, це звучить дивно, але червоні колготи або мереживні в сіточку — це саме те, що зробить простий образ несподівано крутим. Білизняні сукні, шорти, спідниці — іноді варто грати з фактурами і кольорами. Вікторія вже давно це зрозуміла.

Акцентні колготи. Фото: Cosmopolitan

Total black

Є дні, коли нічого не хочеться вигадувати. Тут на допомогу приходить чорний лонгслів. Простіше не буває, а завжди має стильний вигляд. І з джинсами, і з костюмом — універсально.

Стильний образ від Вікторії Бекхем. Фото: Cosmopolitan

Пастель

Не тільки чорним єдиним. Вікторія вміє міксувати пастельні відтінки так, що виходить вау-ефект. Лавандовий, бежевий, м’ятний — беріть кілька одразу, щоб не обмежуватися одним кольором.

Образ в пастельних відтінках. Фото: Cosmopolitan

Костюм, який сидить ідеально

Брючний костюм — це любов. І нехай тренди кричать про оверсайз, але приталений жакет завжди робить свою справу. Підкреслює талію, додає впевненості. Вікторія знає, про що говорить.

Бекхем в розкішному костюмі. Фото: Cosmopolitan

Сукня-комбінація

Тоненькі бретелі, легка тканина, пастельний відтінок і ви вже готові йти на побачення або каву з подругою. Бохо-стиль додає трохи свободи: асиметрія, мереживо, декор. Це про легкість і жіночність.

Сукня-комбінація. Фото: Cosmopolitan

Ось і все — ваша база готова. Без зайвих прикрас, тільки те, що реально працює. І головне те, що все це можна міксувати, додавати деталі й вигадувати нові образи під будь-який настрій.

Раніше ми писали про те, яке трендове фарбування волосся зробила цієї весни Вікторія Бекхем.

Також ми повідомляли, які джинси пропонує носити Вікторія Бекхем цього сезону.