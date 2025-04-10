Модне фарбування волосся з 2010-х знову популярне — як у Бекхем

Вікторія Бекхем. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

У світі, де тренди змінюються щодня, є одна жінка, яка завжди знає, що буде в моді завтра. І цього разу Вікторія Бекхем зробила хід, якого ми не очікували: повернулася до образу, з яким асоціюється її стиль з 2010-х.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Нова трендова зачіска від Вікторії Бекхем

Знаменитість засвітила нову зачіску на сімейному святкуванні — омбре з м’яким переходом кольору та стрижкою боб. І хоча це фарбування вже здавалося забутим, тепер воно має свіжіший вигляд. Особливо у виконанні Вікторії.

Вікторія Бекхем та Єва Лонгорія. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Цікаво, що дизайнерка довгий час була вірною короткому волоссю – її образ з ідеальним каре став культовим. Але останні кілька років вона поступово відпускала волосся й обирала більш довгі, м’які форми. І от несподіваний поворот: Бекхем знову вкоротила довжину і повернулася до знайомого, звичного для себе стилю. І треба сказати, їй це пасує не менше, ніж раніше.

Раніше вона вже натякала на зміни — трохи висвітлювала передні прядки, гралася з кольором. Але тепер вирішила діяти сміливо. Її нове омбре — один із найсвітліших варіантів, які ми бачили в неї за останні 15 років.

Вікторія Бекхем в 44 роки. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Зазначимо, що у 2010-х омбре було на піку — його носили всі. Але не кожному вдавалося зробити його акуратно. Через різкі переходи і домашнє фарбування багато хто стикався з пересушеним, ламким волоссям. Сьогодні це фарбування повертається, але вже в іншій якості — з м’якими лініями, живим блиском і професійним виконанням.

А боб — це вічна класика. Він додає образу елегантності та зухвалості водночас, і чудовий має вигляд у поєднанні з джинсами чи класикою.

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