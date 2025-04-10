Модное окрашивание волос из 2010-х снова популярно — как у Бекхэм

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

В мире, где тренды меняются каждый день, есть одна женщина, которая всегда знает, что будет в моде завтра. И в этот раз Виктория Бекхэм сделала ход, которого мы не ожидали: вернулась к образу, с которым ассоциируется ее стиль из 2010-х.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Знаменитость засветила новую прическу на семейном праздновании — омбре с мягким переходом цвета и стрижкой боб. И хотя это окрашивание уже казалось забытым, теперь оно выглядит свежее. Особенно в исполнении Виктории.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Интересно, что дизайнер долгое время была верна коротким волосам — ее образ с идеальным каре стал культовым. Но последние несколько лет она постепенно отпускала волосы и выбирала более длинные, мягкие формы. И вот неожиданный поворот: Бекхэм снова укоротила длину и вернулась к знакомому, привычному для себя стилю. И надо сказать, ей это идет не меньше, чем раньше.

Ранее она уже намекала на перемены — немного высветлила передние прядки, играла с цветом. Но теперь решила действовать смело. Ее новое омбре — один из самых светлых вариантов, которые мы видели у нее за последние 15 лет.

Виктория Бекхэм в 44 года. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Отметим, что в 2010-х омбре было на пике — его носили все. Но не каждому удавалось сделать его аккуратно. Из-за резких переходов и домашнего окрашивания многие сталкивались с пересушенными, ломкими волосами. Сегодня это окрашивание возвращается, но уже в другом качестве — с мягкими линиями, живым блеском и профессиональным исполнением.

А боб — это вечная классика. Он добавляет образу элегантности и дерзости одновременно, и отлично смотрится в сочетании с джинсами или классикой.

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