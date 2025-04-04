Модні відтінки волосся для чоловіків у 2025 — що в тренді зараз

Трендові кольори волосся для чоловіків у 2025 — їх обирають зірки
Раніше багато хто вважав, що фарбувати волосся — це щось не зовсім "чоловіче". Але ці часи давно позаду. Тепер це звичайна річ для будь-кого — незалежно від віку, професії чи вподобань. Фарба для волосся стала новим способом сказати світу щось про себе без слів.
Про це пише 24 канал.
Сьогодні фарбування — це не просто зміна кольору. Це настрій, спосіб змінити настрій, зробити перезавантаження або просто виділитися з натовпу. І серед відомих чоловіків є ті, хто чудово знає, як за допомогою кольору волосся підкреслити свою індивідуальність.
Зірки, які не бояться змінювати колір волосся
Джонні Депп
У нього не буває одного сталого образу. Він змінює зачіски, кольори, стилі і все це має органічний вигляд. Від темного, майже чорного, до легкого блонду — Джонні знає, як створити нову версію себе, не втрачаючи шарму.
Джастін Тімберлейк
Ще з часів бойз-бендів Джастін не цурався яскравих рішень. Спочатку це був платиновий блонд, а потім теплі, природні відтінки. Його приклад доказ того, що зміна кольору волосся — це не лише про зовнішність, а й про настрій.
Девід Бекхем
Його зачіски завжди в тренді. Бекхем не боїться пробувати щось нове і кольори волосся тут не виняток. Його експерименти часто стають модними хітами, якими надихаються чоловіки по всьому світу.
Як вибрати правильну фарбу
Подивіться, який у вас натуральний колір. Він має значення. Якщо хочете світліше — доведеться освітлювати. А темний колір краще лягає, коли обираєте насичені відтінки.
Також зауважте, що якщо волосся сухе чи пошкоджене краще обрати фарбу з доглядовими компонентами, без агресивних речовин. Якщо волосся здорове — можна вибирати більш сміливі варіанти з яскравими пігментами.
Раніше ми писали про те, який трендовий колір волосся в тренді — таку зачіску носить Джей Ло.
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