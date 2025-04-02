Колір волосся, що має дорогий вигляд — спробуйте новий тренд

Дівчата з різним кольором волосся. Фото: Freepik

Весна завжди надихає на зміни, і одна з найпопулярніших ідей серед дівчат — оновлення зовнішнього вигляду. Якщо ви теж хочете щось змінити, чому б не почати з нового фарбування? Цього сезону в тренді каштанові відтінки, а одним із найстильніших варіантів стало фарбування ganache brunette.

Новини.LIVE розповість про новий відтінок волосся детальніше.

Читайте також:

Що таке фарбування ganache brunette

Уявіть насичений шоколадний колір з додаванням теплих карамельно-червоних пасм. Цей відтінок нагадує смачний шоколадний ганаш, який використовують у десертах, і саме так його назвали стилісти. Основний колір — глибокий гіркий шоколад, котрий від середини довжини волосся м’яко переходить у тепліші карамельні відтінки. Такий контраст відтінків робить волосся яскравим, але не перевантажує образ.

Фарбування ganache brunette. Фото з Instagram

Ganache brunette ідеально підходить для весни — він теплий і глибокий, але при цьому не надто темний. Це фарбування надає волоссю шикарного сяйва та має дуже благородний вигляд. Багато хто вже помітив цей тренд серед знаменитостей, зокрема у Маргарет Куоллі, яка з таким відтінком з’явилася на червоній доріжці Оскара 2025 року.

Як досягти такого ефекту

Поясніть своєму колористу, що хочете отримати шоколадний відтінок з легкими карамельними бликами. Основний колір має бути темним і глибоким, а бликів — стільки, щоб вони були помітні, але не надто яскраві чи мідні. Дуже важливо, щоб пасма не стали занадто теплими, інакше втратиться ефект натуральності. Техніка фарбування може бути різною: можна зробити балаяж або мелірування, залежно від того, що вам більше підходить.

Раніше ми писали про те, який ще колір волосся в стилі Джей Ло буде модним цього року.

Також ми повідомляли про новий тренд на фарбування у дусі 70-х.