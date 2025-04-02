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Самый модный оттенок волос весны-2025 — он вас удивит

2 апреля 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Цвет волос, который выглядит дорого — попробуйте новый тренд
Девушки с разным цветом волос. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна всегда вдохновляет на перемены, и одна из самых популярных идей среди девушек — обновление внешнего облика. Если вы тоже хотите что-то изменить, почему бы не начать с нового окрашивания? В этом сезоне в тренде каштановые оттенки, а одним из самых стильных вариантов стало окрашивание ganache brunette.

Новини.LIVE расскажет о новом оттенке волос подробнее.

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Что такое окрашивание ganache brunette

Представьте насыщенный шоколадный цвет с добавлением теплых карамельно-красных прядей. Этот оттенок напоминает вкусный шоколадный ганаш, который используют в десертах, и именно так его назвали стилисты. Основной цвет — глубокий горький шоколад, который от середины длины волос мягко переходит в более теплые карамельные оттенки. Такой контраст оттенков делает волосы яркими, но не перегружает образ.

Трендовий колір волосся 2025 року
Окрашивание ganache brunette. Фото из Instagram

Ganache brunette идеально подходит для весны — он теплый и глубокий, но при этом не слишком темный. Это окрашивание придает волосам шикарное сияние и выглядит очень благородно. Многие уже заметили этот тренд среди знаменитостей, в частности у Маргарет Куолли, которая с таким оттенком появилась на красной дорожке Оскара 2025 года.

Как достичь такого эффекта

Объясните своему колористу, что хотите получить шоколадный оттенок с легкими карамельными бликами. Основной цвет должен быть темным и глубоким, а бликов — столько, чтобы они были заметны, но не слишком яркие или медные. Очень важно, чтобы пряди не стали слишком теплыми, иначе потеряется эффект натуральности. Техника окрашивания может быть разной: можно сделать балаяж или мелирование, в зависимости от того, что вам больше подходит.

Ранее мы писали о том, какой еще цвет волос в стиле Джей Ло будет модным в этом году.

Также мы сообщали о новом тренде на окрашивание в духе 70-х.

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