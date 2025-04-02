Цвет волос, который выглядит дорого — попробуйте новый тренд

Самый модный оттенок волос весны-2025 — он вас удивит
Весна всегда вдохновляет на перемены, и одна из самых популярных идей среди девушек — обновление внешнего облика. Если вы тоже хотите что-то изменить, почему бы не начать с нового окрашивания? В этом сезоне в тренде каштановые оттенки, а одним из самых стильных вариантов стало окрашивание ganache brunette.
Новини.LIVE расскажет о новом оттенке волос подробнее.
Что такое окрашивание ganache brunette
Представьте насыщенный шоколадный цвет с добавлением теплых карамельно-красных прядей. Этот оттенок напоминает вкусный шоколадный ганаш, который используют в десертах, и именно так его назвали стилисты. Основной цвет — глубокий горький шоколад, который от середины длины волос мягко переходит в более теплые карамельные оттенки. Такой контраст оттенков делает волосы яркими, но не перегружает образ.
Ganache brunette идеально подходит для весны — он теплый и глубокий, но при этом не слишком темный. Это окрашивание придает волосам шикарное сияние и выглядит очень благородно. Многие уже заметили этот тренд среди знаменитостей, в частности у Маргарет Куолли, которая с таким оттенком появилась на красной дорожке Оскара 2025 года.
Как достичь такого эффекта
Объясните своему колористу, что хотите получить шоколадный оттенок с легкими карамельными бликами. Основной цвет должен быть темным и глубоким, а бликов — столько, чтобы они были заметны, но не слишком яркие или медные. Очень важно, чтобы пряди не стали слишком теплыми, иначе потеряется эффект натуральности. Техника окрашивания может быть разной: можно сделать балаяж или мелирование, в зависимости от того, что вам больше подходит.
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