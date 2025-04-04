Модные оттенки волос для мужчин в 2025 - что в тренде сейчас

Блондин. Фото: Freepik

Раньше многие считали, что красить волосы — это что-то не совсем "мужское". Но эти времена давно позади. Теперь это обычная вещь для любого — независимо от возраста, профессии или предпочтений. Краска для волос стала новым способом сказать миру что-то о себе без слов.

Об этом пишет 24 канал.

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Сегодня окрашивание — это не просто изменение цвета. Это настроение, способ изменить настроение, сделать перезагрузку или просто выделиться из толпы. И среди известных мужчин есть те, кто прекрасно знает, как с помощью цвета волос подчеркнуть свою индивидуальность.

Звезды, которые не боятся менять цвет волос

Джонни Депп

У него не бывает одного устойчивого образа. Он меняет прически, цвета, стили и все это выглядит органично. От темного, почти черного, до легкого блонда — Джонни знает, как создать новую версию себя, не теряя шарма.

Джонни Депп. Фото: скриншот видео

Джастин Тимберлейк

Еще со времен бойз-бендов Джастин не чурался ярких решений. Сначала это был платиновый блонд, а затем теплые, естественные оттенки. Его пример доказательство того, что смена цвета волос — это не только о внешности, но и о настроении.

Джастин Тимберлейк. Фото из Instagram

Дэвид Бекхэм

Его прически всегда в тренде. Бекхэм не боится пробовать что-то новое и цвета волос здесь не исключение. Его эксперименты часто становятся модными хитами, которыми вдохновляются мужчины по всему миру.

Дэвид Бекхэм. Фото из Instagram

Как выбрать правильную краску

Посмотрите, какой у вас натуральный цвет. Он имеет значение. Если хотите светлее — придется осветлять. А темный цвет лучше ложится, когда выбираете насыщенные оттенки.



Также заметьте, что если волосы сухие или поврежденные лучше выбрать краску с ухаживающими компонентами, без агрессивных веществ. Если волосы здоровые — можно выбирать более смелые варианты с яркими пигментами.

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