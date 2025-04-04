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Трендовые цвета волос для мужчин в 2025 — их выбирают звезды

4 апреля 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные оттенки волос для мужчин в 2025 - что в тренде сейчас
Блондин. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Раньше многие считали, что красить волосы — это что-то не совсем "мужское". Но эти времена давно позади. Теперь это обычная вещь для любого — независимо от возраста, профессии или предпочтений. Краска для волос стала новым способом сказать миру что-то о себе без слов.

Об этом пишет 24 канал.

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Сегодня окрашивание — это не просто изменение цвета. Это настроение, способ изменить настроение, сделать перезагрузку или просто выделиться из толпы. И среди известных мужчин есть те, кто прекрасно знает, как с помощью цвета волос подчеркнуть свою индивидуальность.

Звезды, которые не боятся менять цвет волос

Джонни Депп

У него не бывает одного устойчивого образа. Он меняет прически, цвета, стили и все это выглядит органично. От темного, почти черного, до легкого блонда — Джонни знает, как создать новую версию себя, не теряя шарма.

Джонні Депп не боїться експерементів з зачіскою
Джонни Депп. Фото: скриншот видео

Джастин Тимберлейк

Еще со времен бойз-бендов Джастин не чурался ярких решений. Сначала это был платиновый блонд, а затем теплые, естественные оттенки. Его пример доказательство того, что смена цвета волос — это не только о внешности, но и о настроении.

Джастін Тімберлейк завжди слідкує за собою
Джастин Тимберлейк. Фото из Instagram

Дэвид Бекхэм

Его прически всегда в тренде. Бекхэм не боится пробовать что-то новое и цвета волос здесь не исключение. Его эксперименты часто становятся модными хитами, которыми вдохновляются мужчины по всему миру.

Зачіска Девіда Бекхема стала трендом на роки
Дэвид Бекхэм. Фото из Instagram

Как выбрать правильную краску

Посмотрите, какой у вас натуральный цвет. Он имеет значение. Если хотите светлее — придется осветлять. А темный цвет лучше ложится, когда выбираете насыщенные оттенки.

Также заметьте, что если волосы сухие или поврежденные лучше выбрать краску с ухаживающими компонентами, без агрессивных веществ. Если волосы здоровые — можно выбирать более смелые варианты с яркими пигментами.

Ранее мы писали о том, какой трендовый цвет волос в тренде — такую прическу носит Джей Ло.

Также мы сообщали о каком еще цвете волос все говорят в 2025 году.

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