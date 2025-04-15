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Найпопулярніші тренди весни-2025 — ці речі точно вам знадобляться

15 квітня 2025 18:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що носитимуть усі цієї весни — топ-5 гарячих трендів
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна-літо 2025 — це час, коли мода вирішила не стримувати фантазію. І якщо ви в роздумах, з чого ж почати оновлення гардероба, ось вам підказка.

В Cosmopolitan розповіли про 5 головних трендів, які не просто диктують стиль, а роблять його максимально зручним, красивим і живим. 

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Трендові речі цієї весни

Верхній одяг, який хочеться носити щодня

Забуваємо про нудні тренчі й відкриваємо для себе нову класику — куртки-анораки, парки й легкі вітрівки. Їх цього сезону носять з чим завгодно: від джинсів до вечірніх суконь. Це не просто про моду, це про комфорт на кожен день, коли ти не прив’язана до погоди.

Трендовий верхній одяг цієї весни
The Attico SS25. Фото: Cosmopolitan

Усе в горошок

Серйозно, цей принт на піку. Маленький, великий, білий на чорному чи кольоровий — обирайте, що ближче до душі. Сукня, блуза, спідниця — якась одна річ у горох просто має з’явитися у вашому гардеробі. Бо навесні 2025 без горошку — як без настрою.

Горошок знову в моді
Carolina Herrera SS25. Фото: Cosmopolitan

Костюми, але не класичні

У моді костюми з чоловічого плеча. Об’ємні піджаки, вільні штани й мінімум пафосу. Це стиль, у якому можна мати впевнений вигляд. За бажанням додайте сорочку і краватку, або футболку чи топ. 

В моді жіночі костюми незвичайного фасону
Victoria Beckham SS25. Фото: Cosmopolitan

Тендітна сила balletcore

Так, легінси, гетри, балетки — знову в моді, і цього разу надовго. Але не в спортивному значенні, а в ніжному, ніби з балетного залу. Повітряні тканини, зав’язки, стрічки й боді, які хочеться носити не тільки вдома. Ідеально для тих, хто цінує комфорт, але хоче мати гарний і оновлений вигляд.

Незвичайний образ набирає популярності цього року
Miu Miu SS25. Фото: Cosmopolitan

Будуар як стиль життя

Одна з найзвабливіших історій сезону — речі, які колись належали лише вечорам у ліжку. Шовкові сукні, мереживні накидки, піжамні комплекти й напівпрозорі деталі тепер можна сміливо носити на вулицю.

Мереживо в одязі знову актуальне
Chloe SS25. Фото: Cosmopolitan

Це про впевненість, легкість і жіночність без напруження.

Раніше ми писали про те, які штани Аdidas активно підкорюють тренди.

Також ми повідомляли, які речі Кері Бредшоу варті уваги через десятки років.

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