Що носитимуть усі цієї весни — топ-5 гарячих трендів

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 — це час, коли мода вирішила не стримувати фантазію. І якщо ви в роздумах, з чого ж почати оновлення гардероба, ось вам підказка.

В Cosmopolitan розповіли про 5 головних трендів, які не просто диктують стиль, а роблять його максимально зручним, красивим і живим.

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Трендові речі цієї весни

Верхній одяг, який хочеться носити щодня

Забуваємо про нудні тренчі й відкриваємо для себе нову класику — куртки-анораки, парки й легкі вітрівки. Їх цього сезону носять з чим завгодно: від джинсів до вечірніх суконь. Це не просто про моду, це про комфорт на кожен день, коли ти не прив’язана до погоди.

The Attico SS25. Фото: Cosmopolitan

Усе в горошок

Серйозно, цей принт на піку. Маленький, великий, білий на чорному чи кольоровий — обирайте, що ближче до душі. Сукня, блуза, спідниця — якась одна річ у горох просто має з’явитися у вашому гардеробі. Бо навесні 2025 без горошку — як без настрою.

Carolina Herrera SS25. Фото: Cosmopolitan

Костюми, але не класичні

У моді костюми з чоловічого плеча. Об’ємні піджаки, вільні штани й мінімум пафосу. Це стиль, у якому можна мати впевнений вигляд. За бажанням додайте сорочку і краватку, або футболку чи топ.

Victoria Beckham SS25. Фото: Cosmopolitan

Тендітна сила balletcore

Так, легінси, гетри, балетки — знову в моді, і цього разу надовго. Але не в спортивному значенні, а в ніжному, ніби з балетного залу. Повітряні тканини, зав’язки, стрічки й боді, які хочеться носити не тільки вдома. Ідеально для тих, хто цінує комфорт, але хоче мати гарний і оновлений вигляд.

Miu Miu SS25. Фото: Cosmopolitan

Будуар як стиль життя

Одна з найзвабливіших історій сезону — речі, які колись належали лише вечорам у ліжку. Шовкові сукні, мереживні накидки, піжамні комплекти й напівпрозорі деталі тепер можна сміливо носити на вулицю.

Chloe SS25. Фото: Cosmopolitan

Це про впевненість, легкість і жіночність без напруження.

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