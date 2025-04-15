Что будут носить все этой весной - топ-5 горячих трендов

Стильная девушка. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 — это время, когда мода решила не сдерживать фантазию. И если вы в раздумьях, с чего же начать обновление гардероба, вот вам подсказка.

В Cosmopolitan рассказали о 5 главных трендах, которые не просто диктуют стиль, а делают его максимально удобным, красивым и живым.

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Трендовые вещи этой весны

Верхняя одежда, которую хочется носить каждый день

Забываем о скучных тренчах и открываем для себя новую классику — куртки-анораки, парки и легкие ветровки. Их в этом сезоне носят с чем угодно: от джинсов до вечерних платьев. Это не просто про моду, это про комфорт на каждый день, когда ты не привязана к погоде.

The Attico SS25. Фото: Cosmopolitan

Все в горошек

Серьезно, этот принт на пике. Маленький, большой, белый на черном или цветной — выбирайте, что ближе по душе. Платье, блуза, юбка — какая-то одна вещь в горох просто обязана появиться в вашем гардеробе. Потому что весной 2025 без горошка — как без настроения.

Carolina Herrera SS25. Фото: Cosmopolitan

Костюмы, но не классические

В моде костюмы с мужского плеча. Объемные пиджаки, свободные брюки и минимум пафоса. Это стиль, в котором можно выглядеть уверенно. По желанию добавьте рубашку и галстук, футболку или топ.

Victoria Beckham SS25. Фото: Cosmopolitan

Хрупкая сила balletcore

Да, леггинсы, гетры, балетки — снова в моде, и на этот раз надолго. Но не в спортивном смысле, а в нежном, будто из балетного зала. Воздушные ткани, завязки, ленты и боди, которые хочется носить не только дома. Идеально для тех, кто ценит комфорт, но хочет выглядеть красиво.

Miu Miu SS25. Фото: Cosmopolitan

Будуар как стиль жизни

Одна из самых соблазнительных историй сезона — вещи, которые когда-то принадлежали только вечерам в постели. Шелковые платья, кружевные накидки, пижамные комплекты и полупрозрачные детали теперь можно смело носить на улицу.

Chloe SS25. Фото: Cosmopolitan

Это про уверенность, легкость и женственность без напряжения.

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